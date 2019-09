Travaux : à quoi va ressembler la gare de Châteauroux ?

Châteauroux, France

C'est un chantier d'ampleur : des travaux viennent de débuter devant la gare de Châteauroux. Objectif : rendre le quartier plus attractif. Le parvis va être rénové et piétonnisé, des voies cyclables vont être créées. Cela faisait depuis les années 1980 que le parvis de la gare n'avait pas connu de travaux d'ampleur à Châteauroux.

Voilà à quoi ressemblera le parvis de la gare © Radio France - Capture d'écran - Châteauroux métropole

Un grand chantier

Ce chantier va durer un peu plus d'un an; il devrait être achevé en décembre 2020. Son budget est estimé à 3,8 millions d'euros. L'objectif, c'est notamment de redynamiser le quartier de la gare, qui perdu un certain nombre de commerces ces derniers temps. Les travaux devant la gare suffiront-ils à insuffler à nouveau de la vie dans le quartier ? Roland Vrillon, adjoint en charge des travaux à la mairie de Châteauroux, veut y croire : "Il faut commencer par reconstruire une belle image de ce quartier là, et derrière, comme ça l'a fait pour la place Gambetta, ça va entraîner de nouveaux commerces. C'est un endroit suffisamment stratégique pour que des projets sortent de terre."

Le chantier devrait durer jusqu'en décembre 2020 © Radio France - Manon Klein

Réorganiser la circulation

Avec ces travaux, l'accès et la circulation autour de la gare vont être modifiés, pour faire plus de place aux vélos notamment : "Actuellement on a deux fois deux voies pour les voitures (...) on va passer à deux fois une voie. On va aménager des pistes cyclables sur les trottoirs, dans les deux sens de circulation. On va également supprimer le carrefour à feux rue de la gare, pour gagner un petit peu en fluidité" détaille David Ranjon responsable du bureau d'études techniques de Châteauroux métropole.