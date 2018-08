Travaux à Rouen : plusieurs axes du centre-ville rouverts à la circulation

Par Elodie Rabelle, France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure)

A Rouen,lundi 27 août : réouverture du métro et de la circulation sur le Pont Guillaume Le Conquérant et l'Avenue Jean Rondeaux. Une première phase de travaux s'achèvent alors que sonne la fin des vacances et avec elle, la reprise du trafic routier.