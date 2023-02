Travaux A75 - Ce qui va changer pour vous dans les virages de Coudes

Un vaste et long chantier va démarrer dans les virages de Coudes sur l'autoroute A75. Le tronçon de 11 kilomètres au niveau d'Issoire va connaître une opération de sécurisation de la part de la DIR (Direction interdépartementale des routes) du Puy-de-Dôme. La bande d'arrêt d'urgence va être élargie à 2m50 sur la majorité du tracé, mise aux normes également des postes d'appels d'urgence et création de 18 refuges. Coût total estimé : 30 millions d'euros

Le projet en image et en chiffres - Ministère chargé des Transports

Des perturbations dès le 20 février

La première phase des travaux va concerner le secteur sud sur 5,1KM entre le PR30 (Issoire) et le PR 25 (Saint Yvoine). Elle va s'étendre du 20 février 2023 à l'automne 2024 pour un coût de 14 millions d'euros. Dans un premier temps, du 20 février au 9 juin il n'y aura plus qu'une voie limitée à 70 Kmh dans le sens Issoire - Clermont. L'autre sens circulera normalement.

Avec cette première phase on peut s'attendre à des bouchons aux heures de pointe et des automobilistes qui tentent leur chance sur le réseau secondaire . Une situation qui inquiète Severine Brunel maire de Sauvagnat Sainte-Marthe. Sa commune au coeur des virages de Coudes voit passer beaucoup de voitures quand ça coince sur l'A75 : " Cela peut représenter un flux continu de véhicules et de poids lourds qui empêchent nos riverains de sortir simplement leur voiture de chez eux. Il y a aussi une vraie inquiétude à la sortie de l'école. On veut s'assurer que les enfants puissent rentrer chez eux en toute sécurité ". Severine Brunel a déjà entamé des travaux sur sa commune pour sécuriser les routes. Les automobilistes qui viendront de l'autoroute devront désormais en passer par un stop. Les résidents auront donc la priorité.

Pour la première phase de travaux, les automobilistes ne rouleront plus que sur une seule voie dans le sens Issoire - Clermont sur 5,1 kilomètres - Ministère chargé des Transports

L'autoroute en deux fois deux voies pour les grandes vacances

Pendant les travaux, des fermetures de l'A75 ne sont pas à exclure mais ce n'est pas prévu pour l’instant. Les fermetures auraient lieu uniquement de nuit ou le week-end. Pendant la période estivale (vacances scolaires) les deux voies de circulation resteront ouvertes dans les deux sens.