Travaux au col de Sainte-Marie : le Département des Vosges demande la gratuité du tunnel Maurice-Lemaire

Les élus du conseil départemental des Vosges demandent la gratuité du tunnel Maurice-Lemaire. Dans un communiqué, le Département s'inquiète de la fermeture pour travaux du col de Saint-Marie-aux-Mines pendant deux mois à partir du 10 juillet. Des travaux "sans véritable concertation avec le Département des Vosges par la Collectivité Européenne d'Alsace", selon les élus.

ⓘ Publicité

Il ne restera pour les habitants et les touristes plus que le tunnel Maurice-Lemaire pour relier les deux départements des Vosges et du Haut-Rhin. Les tarifs seront tout de même réduits pour les abonnés empruntant le tunnel plus de vingt fois par mois. La société APRR et la Collectivité Européenne d'Alsace consent à un rabais de 60% du 1er juillet au 30 septembre. Ce n'est pas suffisant pour le conseil départemental des Vosges qui demande la gratuité ou "un tarif très réduit" pour "moins peser financièrement sur les salariés, les touristes et les entreprises".