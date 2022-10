Travaux CFL au Luxembourg : le retour des bus de substitution pour les frontaliers

Depuis ce samedi 29 octobre, la circulation ferroviaire est à nouveau coupée, jusqu'au dimanche 6 novembre, entre Bettembourg et Luxembourg. C'est donc le grand retour des bus de substitution, pour les frontaliers.

Souvenez-vous, l'été dernier... Les quais bondés à Bettembourg . Il fallait descendre du train le matin, se ruer en moins de six minutes sur une navette, des bus en nombre plus ou moins suffisant selon les frontaliers, qui mettaient parfois deux fois plus de temps que d'habitude pour aller au travail. Et la galère était la même évidemment, le soir, pour le retour. Alors va-t-on assister aux mêmes scènes cette semaine ?

Les vacances de la Toussaint au Grand Duché viennent de débuter : c'est la période où ces travaux auront le moins d'impact sur les usagers. Dès lundi 7 novembre, a priori, ça devrait aller mieux, sauf si les voies ne sont pas rendues dans les temps, comme en août dernier . Sachez que les perturbations continueront encore en journée (9h-16h) à la rentrée, du 7 au 20 novembre, et qu'il y aura encore trois week-ends de fermeture : les 12-13 et 19-20 novembre, et les 17-18 décembre.

Six à dix minutes pour sauter dans un bus

Comment doivent donc faire les frontaliers qui travaillent cette semaine de la Toussaint ? Aucun train ne circulant entre Bettembourg et Luxembourg, il faut descendre du train en gare de Bettembourg, et terminer son trajet en navette jusqu'à la capitale du Grand Duché. Idem le soir pour rentrer : d'abord bus, puis train à Bettembourg. Cela concerne les usagers des lignes 90 (au départ de Thionville) et 60 (qui dessert Rodange et Esch/Alzette). Des navettes sont donc mises à disposition, mais les CFL n'ont communiqué aucun horaire : ils conseillent plutôt de rentrer son itinéraire dans leur appli ou sur leur site internet , pour connaitre les horaires.

Sur le site de la SNCF en revanche, on trouve bien les horaires - donnés à titre indicatif - des navettes : comptez généralement entre six et dix minutes pour votre correspondance à Bettembourg. Attention, ce ne sont pas les mêmes horaires tous les jours de cette semaine.

Les frontaliers pourront aussi monter dans les navettes mises à disposition pour les usagers de la ligne 60 entre Bettembourg et Luxembourg : les horaires, eux, ont été communiqués.

Autre possibilité : emprunter les lignes transfrontalières RGTR, accessibles avec un titre de transport ferroviaire valide.

Le scénario est le même pour les TGV, qui ne peuvent pas aller ou partir de Luxembourg-Ville : les liaisons avec Metz et Thionville se font en bus. Il y en a une dizaine par jour, dans chaque sens.

Horaires adaptés après les vacances

Pour les deux semaines suivant la rentrée, du 7 au 20 novembre, même scénario que l'été dernier : les trains circuleront normalement aux heures de pointe. Mais pour permettre la poursuite des travaux en journée, les frontaliers devront changer de train à Bettembourg, entre 9 heures et 16 heures, et prendre un train de la ligne 60. Par ailleurs, le trafic ferroviaire sera à nouveau interrompu entre Bettembourg et Luxembourg-Ville, mais uniquement le week-end (les 12-13 et 19-20 novembre, et le week-end des 17 et 18 décembre). Après normalement, ce sera fini !

Les CFL ont engagé d' immenses travaux, pour réorganiser et agrandir la gare de Luxembourg : des quais dédiés à chaque ligne, alors que tous les trains devaient patienter avant d'entrer en gare jusqu'à présent. Deux nouvelles voies sont également créées, rien que pour la ligne 90 entre Bettembourg et la capitale. Et des trains plus longs pourront circuler, ce qui devrait désengorger le trafic et les rames. Sans oublier le grand pôle multimodal de Howald, qui offrira d'autres options de transport aux usagers.