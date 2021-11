Travaux et circulation : deux passages à niveau fermés à La Rochelle dans le secteur de l'hôpital

Les travaux de modernisation de la voie ferrée entre la gare de La Rochelle et le port de La Pallice, obligent la SNCF à fermer plusieurs passages à niveau pendant plus jours. Le premier au bout du canal de Rompsay dès ce jeudi. Le deuxième, dimanche, celui situé devant les Urgences.

Dans la série des travaux qui perturbent la circulation dans La Rochelle : deux passages à niveau sont fermés à la circulation automobile à partir de ce jeudi 4 novembre, dans le secteur de l'hôpital et du canal de Rompsay.

Le premier passage à niveau concerné est celui situé au bout du canal de Rompsay, rue de Périgny, au croisement de la rue Franc-Lapeyre. Il est totalement fermé aux voitures à partir de 6 heures ce jeudi matin et jusqu'à dimanche 6 heures. Des déviations sont mises en place par l'avenue de Rompsay et le boulevard Joffre.

Le passage à niveau au bout du canal de Rompsay est fermé de jeudi à dimanche - Ville de La Rochelle - SNCF

Dimanche, ce sera le grand passage à niveau situé juste devant les Urgences de l'hôpital Saint-Louis qui sera totalement fermé à la circulation routière, à partir de 6 heures le matin et jusqu'au lendemain, lundi 8 novembre, à 6 heures. Là encore, des déviations sont mises en place, par la Porte Royale et la rue Saint-Louis, ou dans l'autre sens par la rue de Périgny (le canal) et l'avenue de Rompsay.

La SNCF modernise la voie ferrée pour les marchandises du port de La Pallice

D'autres fermetures de ces deux passages à niveau sont prévues au cours du mois de novembre (le 20, le 22 et le 23 novembre pour le premier, les 20 et 21 puis 23 et 24 pour celui des Urgences). Et d'autres passages à niveau seront aussi concernés : celui des Parcs, à proximité du centre sportif du Noroit, et celui de la rue Richelieu, quartier Jéricho, tous les deux du 17 au 19 novembre ; et celui de l'avenue de Metz, au croisement de la rue de Jéricho, le 21 novembre et du 24 au 26.

La SNCF réalise en ce moment d'importants travaux de modernisation des quatre kilomètres de voie ferrée entre la gare de La Rochelle et le port de La Pallice, afin de supporter l'augmentation constante du trafic de marchandises au Port Atlantique La Rochelle depuis une dizaine d'années. Les rails, les traverses et le ballast sont entièrement changés, ce qui permettra de retrouver la vitesse initiale de la ligne, 50 km/h au lieu des 30 km/h actuels.

C'est déjà dans le cadre de ces travaux que le pont ferroviaire de l'avenue Edmond-Grasset est remplacé en ce moment, ce qui oblige à fermer complètement la circulation routière sur l'avenue jusqu'au mercredi 10 novembre.