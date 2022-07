Travaux : comment circuler sur les lignes de tramways A et B cet été à Grenoble ?

Le trafic sur les lignes A et B du tramway sera perturbé cet été à Grenoble, en Isère. Du lundi 18 juillet au vendredi 12 août, d’importants travaux d’entretien des voies du tram sont réalisés et certains arrêts ne sont plus desservis.

À partir du lundi 18 juillet et jusqu'au 12 août, regardez bien un plan avant de prendre le tramway à Grenoble. Le réseau TAG vous conseille aussi de "prévoir du temps supplémentaire pour vos déplacements". La circulation est perturbée sur les lignes A et B en raison de travaux d'entretien des voies.

Tous les jours et toute la journée :

la ligne A est limitée à la station Victor Hugo, un bus prend le relais du tram jusqu'à La Poya (de 5 h à 1 h, toutes les 10 à 12 minutes en heures de pointe)

un bus prend le relais du tram jusqu'à La Poya (de 5 h à 1 h, toutes les 10 à 12 minutes en heures de pointe) la ligne B est limitée à la station Sainte-Claire – Les Halles, un bus prend le relais du tram entre Victor Hugo et Oxford (de 5 h à 1 h, toutes les 10 à 12 minutes en heures de pointe)

un bus prend le relais du tram entre Victor Hugo et Oxford (de 5 h à 1 h, toutes les 10 à 12 minutes en heures de pointe) les deux bus relais tram prennent leur départ rue de Belgrade (derrière le magasin FNAC). Sur l'appli M, le "Bus Relais Tram A" se nomme le n°81 et le "Bus Relais Tram B" se nomme le n°82.

Le bus relais B ne dessert pas les stations de tram Saint-Bruno, Palais de justice-Gare et Cité internationale.

On rappelle aussi que, depuis une semaine et jusqu'au 26 août, la station Chavant, au coin du parc Paul Mistral, est également en travaux. La station tramway Chavant est fermée tous les jours et toute la journée. Les trams A et C circulent normalement mais ne desservent pas Chavant.