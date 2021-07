Travaux d'élargissement de l'A61 : trois infos insolites que vous ignorez sûrement

Les travaux d'élargissement sur l'A61 entre Toulouse et Narbonne devraient se terminer en 2023. Ils sont au ralenti pendant l'été pour éviter bouchons et accidents, et ce alors que Bison futé voit noir ce samedi. France Bleu vous donne trois infos que vous ignorez sûrement sur ce chantier.

L'A61 entre Toulouse et Narbonne est en travaux depuis 2018

Vous le savez bien si vous allez à la mer Méditerranée l'été par l'autoroute : l'A61 est en travaux entre Toulouse et Narbonne, au niveau de Villefranche-de-Lauragais sur une quinzaine de kilomètres, ainsi qu'au niveau de Lézignan, dans l'Aude. Ces travaux ont commencé en 2018 et devraient être terminés en 2022 pour la Haute-Garonne, en 2023 pour l'Aude, et coûtent au total 200 millions d'euros. Les ouvriers -300 au maximum sur site, une quinzaine l'été - s'attaqueront en septembre au terre plein central. France Bleu a pu visiter les coulisses de ce chantier et vous donne trois infos que vous ignorez peut-être.

1- Des lapins et des bassins...

Certes les travaux sont là pour passer de deux à trois voies et améliorer la fluidité du trafic, mais pas seulement. "On met aux normes cette autoroute construite dans les années 70", explique Frédéric Cauvin, directeur d'opérations chez Vinci. Et cela passe par l'aménagement d'écoducs pour permettre aux animaux, notamment des lapins, de passer sous l'autoroute. Un est par exemple en cours de construction au niveau de Renneville.

Un écoduc pour laisser passer la faune sous l'autoroute A 61 © Radio France - Clémence Fulleda

Vous avez peut être vu aussi des murs anti-bruit (entre Avignonet Lauragais et Castelnaudary par exemple), qui sont rouges pour rappeler la brique de Toulouse, car la règlementation et la proximité du canal du Midi imposent des règles strictes.

Ou encore ces bassins creusés tout près de l'autoroute. "Il y en a une cinquantaine pour collecter et traiter l'eau avant de la rejeter en milieu naturel", explique Frédéric Cauvin. Il a fallu parfois que Vinci rachète des parcelles aux agriculteurs du Lauragais pour pouvoir construire ces bassins.

2- Une appli qui facilite la vie

Très souvent, ces énormes chantiers ne sont pas évidents à coordonner. Pour faciliter le suivi, une start-up française (créée en 2013) nommée Bulldozair propose une application innovante qui "peut me faire gagner dix heures par semaine", assure Andriantefy Rakotosamimanana, ingénieur chez Setec, le maître d'œuvre.

Grâce à celle-ci, il prend en photo des imperfections ou malfaçons, les commente, et ce de manière précise et géolocalisée et transmet ensuite les informations à l'entreprise qui peut corriger les choses. Eloi Dosdat, l'un des membres de Bulldozair ajoute : "Avant les informations étaient éclatées. Là, tout est rassemblé pour faciliter la communication entre tous les acteurs."

Cette solution de gestion collaborative, dont l'abonnement par utilisateur peut être de 150 euros par mois, est aussi utilisée sur les chantiers du Grand Paris, ou encore de la SNCF.

L'application Bulldozair permet de signaler directement des problèmes sur un chantier © Radio France - Clémence Fulleda

3 - Une conduite d'eau potable qui saute

Comme dans tout chantier, "il y a des surprises de jour en jour", explique Andriantefy Rakotosamimanana. Par exemple une conduite d'eau potable qui n'est pas forcément identifiée préalablement. On tape dans la canalisation et on doit faire des travaux d'urgence." Aucun robinet d'habitant du Lauragais n'a été touché, assure-t-il.