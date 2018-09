Les travaux se poursuivent sur l'A75 pour élargir l'autoroute et la faire passer en 2x3 fois. Pour faciliter ces travaux, plusieurs fermetures nocturnes sont prévues cette semaine.

Clermont-Ferrand, France

Cela commence dans la nuit de mardi à mercredi avec la fermeture de l'entrée de l'échangeur n°4 entre Pérignat les Sarlièves et Le Cendre. La nuit suivante, ce sera cette fois la sortie de cet échangeur qui sera fermée, ainsi qu'un peu plus au nord, l'entrée de l'échangeur n°3, celui desservant Cournon et le Zénith.

Enfin dernière fermeture de la semaine, dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'extrémité sud du secteur concédé à APRR. L'échangeur du Crest / Veyre-Monton sera totalement fermé, entrée et sortie.

Toutes ces fermetures sont programmées entre 20 heures et 6 heures 30 le lendemain matin. Pendant ce temps, les travaux se poursuivent sur pratiquement les 10,5 kilomètres qui doivent passer en 2x3 voies. La vitesse est réduite sur l'autoroute avec obligation de respecter 90 km/h, voire 70 km/h par endroit.