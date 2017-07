Travaux d'entretien sur le réseau STAS : pas de tram entre Bellevue et Solaure et la Terrasse et l'hôpital Nord

Les travaux d'entretien des voies de tramway ont débuté lundi à Saint-Étienne, entre Bellevue et Solaure et entre la Terrasse et l'hôpital Nord, où des bus de substitution sont mis en place. La STAS profite chaque année de l'été pour réaliser ces opérations d'entretien.

C'est un classique estival sur le réseau STAS. Les travaux d'entretien des voies de tramway ont débuté lundi à Saint-Étienne. Deux sections sont concernées, avec pour conséquence, des navettes bus qui vont circuler à la place des tramways :

entre Bellevue et Solaure , les tramways sont remplacés par des bus du 24 juillet au 30 juillet inclus

, les tramways sont remplacés par des bus entre les stations Terrasse et hôpital Nord, des bus circulent à la place des tramways du 24 juillet au 20 août.

Cliquez ici pour savoir où prendre les navettes bus à chaque arrêt concerné par les travaux.

Ces difficultés sont liés à des travaux d'aiguillages du côté de la Terrasse. Dans le secteur de Solaure, la Stas refait un quai. Des travaux qui nécessitent de guider les voyageurs qui seront un peu perdu la première semaine. Les agents de la Stas se relaient donc à la sortie des tramways pour guider les Stéphanois. Parmi eux, Frédéric Poncet qui est responsable d'un groupe de voyageurs. Lundi, premier jour de travaux, il a passé une heure et demie à guider les voyageurs.