Travaux d'envergure à l'écluse de Bollène sur le Rhône

Depuis ce dimanche aucun bateau navigue sur le Rhône et ce jusqu'à lundi prochain. La compagnie nationale du Rhône qui gère la navigation sur le fleuve, effectue des travaux annuels de maintenance sur toutes les écluses de Lyon à la Méditerranée y compris celle de Bollène dans le nord du Vaucluse.

Jusqu'au lundi 13 mars, toutes les écluses du Rhône entre Lyon et la mer Méditerranée vont être l'objet de travaux de maintenance pour permettre aux bateaux de croisières et de marchandises de franchir encore plus facilement les écluses. Des ouvrages d'envergure répartis sur les 330 kilomètres de voie navigable, à l'initiative de la Compagnie Nationale du Rhône, le concessionnaire et premier producteur français d'électricité d'origine 100% renouvelable (eau, vent, soleil).

16 heures de travaux par jour

À Bollène, dans le nord du Vaucluse, les quatre palonniers vont être changés. Les palonniers sont de grandes poutres métalliques qui assurent l'équilibre de la porte de l'écluse. Un chantier nécessitant la présence d'ouvriers 16 heures par jour jusqu'à lundi prochain. La porte de l'écluse sera repeinte, le sas vidangé et nettoyé. De la maintenance sera également réalisée sur le système automatique de la porte. L'objectif c'est d'améliorer le franchissement de l'écluse par les bateaux. L'année dernière près de 15.000 navires de croisières sont passés par Bollène ce qui représentent plus de 200.000 passagers.

Au total 300 ouvriers de la CNR et d'entreprises extérieures sont mobilisés le long du Rhône. Des plongeurs et des robots vont même opérés sur certaines écluses pour des travaux en profondeur.