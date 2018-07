C'est le début des traditionnels chantiers d'été sur plusieurs routes franc-comtoises. Pendant une à deux semaines, des routes seront barrées et des déviations mises en place. Le détail des principaux chantiers, sur la RN57 et la RD571 dans le Doubs, cet été.

Franche-Comté, France

Prudence si vous circulez sur la RN57 et dans la Côte de Morre, dans le Doubs. Vos trajets habituels vont devoir changer dès ce lundi pour les traditionnels chantiers d'été ! C'est l'heure des traditionnels travaux estivaux pour rénover les routes franc-comtoises. Fermeture de routes et déviations débutent et vont durer entre une semaine et deux semaines.

La Côte de Morre

Les travaux démarrent lundi 9h sur la Côte de Morre, près de Besançon et ils vont durer jusqu'à vendredi 16h pour la départementale 571 entre Chemin des 3 Chatels et l'échangeur du Trou au Loup. Les agents départementaux vont y faucher et élaguer les abords de la route, nettoyer les dispositifs routiers. Ils vont aussi vérifier l'état des dispositifs de sécurité, ce sont par exemple les barrières de sécurité. A ces travaux récurrents s'ajoutent des sondages géotechniques : les agents vont sonder à l'aide de la pelle et réaliser des essais pressiométriques sur un secteur où ils ont observé un début de glissement de terrain.

Pendant tout ce temps, la Côte de Morre sera fermée, il faudra donc prendre la déviation par la voie des Mercureaux sur la RN57.

La Rn57 au niveau de l'échangeur du Trou au Loup

D'autres travaux justement ont lieu dès ce lundi sur cette nationale 57 pour refaire la chaussée au niveau de l'échangeur du Trou au Loup, près de Besançon. Pendant ces travaux d'enrobés et de réfection du joint de chaussée du pont, un changement de voie sera mis en place pour le sens Besançon - Pontarlier. Dans l'autre sens, Pontarlier - Besançon, la route sera fermée jusqu'au 3 août. Une déviation est prévue par la bretelle direction Nancray, via la RD464 (au giratoire RD464/RD104/Rue de la Perouse, les automobilistes devront reprendre la RD464 en direction de Besançon.

La RN57 entre la Cluse et Mijoux et les Hôpitaux Neufs

Enfin, toujours sur la nationale 57, la chaussée est très abîmée entre la Cluse et Mijoux et les Hôpitaux Neufs et pour la refaire la Dir-Est va procéder à des travaux d'enrobés jusqu'au 3 août 16h. Pendant tout ce temps, la circulation est coupée et des déviations sont installées :

- Pour les voitures, il faut emprunter les départementales RD437, RD9 et RD45 via Oye et Pallet, Chaon, Chaudron, Malbuisson, Labergement Ste-Marie et St Antoine.

- Pour les poids lourds, il faut emprunter les départementales RD72, RD471, RD9 et RD45 via Houtaud, Frasne, Bonnevaux, Vaux et Chantegrue, Labergement Ste-Marie et St Antoine.

Ces travaux vont durer jusqu'au 3 août, mais ils n'auront lieu qu'en semaine. La nationale57 sera bien ouverte dans la Combe le week-end.