Travaux d'été : les points noirs à Toulouse, de François-Verdier à Montaudran

Jean-Luc Moudenc aime le répéter et le faire répéter par ses adjoints devant la presse : avec 15.000 chantiers par an, Toulouse est la ville, derrière Paris, qui en entreprend le plus en France . Le maire de Toulouse a aussi confié sur France Bleu Occitanie que les Toulousains devront serrer les dents entre 2024 et 2026. Supporter les nuisances de ces travaux voués à modifier profondément le visage de la Ville rose. Ce été 2023 déjà, les entreprises de BTP vont redoubler d'efforts. Ce qui va engager nombre de rues barrées ou en circulation alternée. Résumé non exhaustif des zones à éviter cet été, si possible.

ⓘ Publicité

De la Halle aux Grains à Esquirol, en passant par la rue de Metz

C'est déjà bien encombré dans ce secteur et cela va empirer : François-Verdier incarnera cet été un défi technique, celui du déplacement du Monument aux morts, et l'endroit où il ne faut pas se retrouver en voiture.

En arrivant sur la place Dupuy déjà en descendant l'avenue de Castres, le pont Guilheméry sera occupé par des travaux sur le réseau d'eau potable entre le 24 juillet et le 12 août. Vers le Monument, le carrefour est déjà largement encombré par le chantier lui-même. Surtout, le réaménagement de la rue de Metz va s'accélérer avec la création d'un piste cyclable, la rue de Metz est barrée jusqu'en avril 2025. Juste à côté, la rue Croix-Baragnon subira le même calendrier pour un relooking de surface, plus aucune circulation pendant presque deux ans.

De piste cyclable il en est aussi question un peu plus loin en partant vers Esquirol, le quai de Tounis aura sa voie réservée aux vélos. Elle sera aménagée cet été, mais les véhicules pourront tout de même circuler. Enfin de l'autre côté du Pont-Neuf, là encore piste cyclable en cours d'élaboration sur la rue de la République réaménagée à Saint-Cyprien. Ce dernier chantier devrait être terminé au tout début de l'été.

On peut aussi rajouter dans le centre-ville parmi les rues barrées cet été très passantes, en haut de Jean-Jaurès, le pont Riquet sera fermé du 17 juillet au 18 août. C'est le pont près de la gare et devant la médiathèque qui permet de rejoindre Jolimont ou d'emprunter le boulevard de la gare puis le boulevard de la Méditerranée vers le Palays.

L'Est, depuis Côte Pavée jusqu'à Saint-Orens

Un autre secteur sera particulièrement sensible : l'est toulousain depuis l'Ormeau jusqu'à Montaudran, et même par-delà le périphérique vers Saint-Orens et Labège. La place de l'Ormeau, déjà largement déblayée par les travaux préparatoires du métro, va rester une zone difficile jusqu'en 2026.

Là encore pour la ligne C, le secteur de Montaudran, assez peu fréquenté ceci dit, risque d'être difficile entre la Halle de la Machine et le périphérique, la sortie 18. : l'avenue Didier Daurat la première semaine de juillet (électricité), l'avenue de l'aérodrome de Montaudran pour le métro, occupées par les pelleteuses mais encore circulables.

En revanche, à la fin de l'été, si vous avez l'habitude de passer par l'avenue de Labège, l'avenue de Revel et l'avenue de la Marcaissonne, il faudra trouver une autre solution. Ces trois axes majeurs seront fermés du 25 août au 9 septembre.

Bonnefoy/Minimes au nord

C'est la troisième zone rouge de Toulouse cet été, et à vrai dire dans les prochaines années. Au nord, les quartiers Bonnefoy et Minimes s'apprêtent à accueillir plusieurs stations de la ligne C du métro. Et avant l'arrivée des monumentaux tunneliers en 2024, répartis à la Vache, boulevard de Suisse et au Raisin, ces quartiers subissent de nombreux travaux.

Ainsi, la route d'Albi sera fermée de nuit du 17 juillet au 1er septembre pour refaire la route et des travaux sur le réseau de gaz. En journée, la circulation sera alternée.

Au niveau de Barrière de Paris, le boulevard Pierre et Marie Curie est en circulation alternée jusqu'au 21 juillet pour renouveler la chaussée. Au nord, la route de Launaguet très empruntée est elle aussi en circulation alternée, jusqu'à novembre. Le boulevard des Minimes, en plein travaux pour l'eau, est encombré par les pelleteuses jusqu'au 1er septembre.