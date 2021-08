Travaux d'été : quelles sont les routes coupées au mois d'août en Ile-de-France ?

Il y a moins de monde sur les routes au mois d'août, la direction des routes d'Ile-de-France en profite donc pour mener à bien plusieurs travaux. A la fin de l'été il y aura eu 26 chantiers.

Rénovation de chaussées

Le Dirif effectue des rénovations de chaussée sur 32 kilomètres. Il y aura donc plusieurs coupures de route au mois d'août :

A6 à Chilly-Mazarin et Wissous du 16 au 20 août (jour et nuit) dans sens Paris > Province ;

RN36 à Crisenoy et Yèbles du 9 au 20 août (jour et nuit) ;

A86 à Créteil et Valenton du 2 au 15 août ;

RN330 à Saint-Soupplets en août (jour et nuit) ; RN184 à Frépillon, Mériel, Méry-sur-Oise et Villiers-Adam, du 2 au 27 août (jour et nuit).

Sur l'A3, travaux de prolongement de la ligne 1 du tramway

"Dans le cadre du projet de prolongement du T1 entre Bobigny et Val-de-Fontenay, l’ancienne autoroute A186 est intégralement déconstruite pour permettre la création d’une avenue paysagère reliant Romainville à Montreuil et destinée à accueillir la future ligne", indique la Dirif. "À terme, les automobilistes circuleront le long de la voie du tramway grâce à une voie de circulation à double sens (...) Le chantier de l’ancienne A186 entre dans sa dernière phase cet été, avec la démolition de l’ancienne bretelle située au-dessus du boulevard Branly à Romainville et reliant l’ex-A186 à l’A3 vers Paris."

Conséquence : une fermeture de l’autoroute A3 entre le boulevard périphérique (Porte de Bagnolet) et Rosny-sous-Bois, dans les deux sens de circulation pendant 5 jours et 6 nuits consécutifs, à partir du 12 août à 22 heures au 18 août à 5 heures.

Création d'une voie de bus sur la N118

Les travaux de création d'une voie de bus sur la N118 dans le sens province > Paris à hauteur de Meudon et Vélizy – Villacoublay devraient s’achever à la fin du mois d’octobre, et conduisent à des fermetures nocturnes cet été.

Dans le sens Paris - Vélizy – Villacoublay : du 11 août au 3 septembre.

Dans le sens Vélizy – Villacoublay – Paris : du 9 au 11 août.

Travaux sur la N10 à Trappes

Du 16 au 18 août, la RN10 sera fermée, de jour et de nuit, dans les deux sens. Des itinéraires de substitution seront mis en place.

Travaux du tunnel de Fresnes

Le tunnel de Fresnes sur l'A86 est en travaux pour améliorer la ventilation et renforcer son étanchéité. L’A86 sera fermée à cette hauteur dans les deux sens de circulation les nuits :

du 2 au 6 août ;

du 9 au 13 août ;

du 16 au 26 août.

Contournement Est de Roissy

Le projet du contournement Est de Roissy conduit à créer une autoroute à 2x2 voies entre l’autoroute A1 et la route nationale N2 ainsi qu’une route départementale à 2 voies pour garantir les dessertes locales.

La RN1104 est donc fermée, de jour et de nuit, au niveau du Mesnil-Amelot, jusqu'au 26 octobre.