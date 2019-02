Travaux dans le centre de Lorient pendant les vacances, la circulation sera perturbée

Lorient agglomération doit intervenir sur le pont levant et la porte à flot du bassin central de la ville. Les voitures devront faire un détour !

Plan de circulation alternatif à Lorient pendant les travaux entre les 11 et 23 février

Lorient, France

La circulation sera perturbée à Lorient pendant les vacances de février. C'est à dire du lundi 11 février au vendredi 23 exactement.

Des travaux de réhabilitation vont avoir lieu sur le pont levant et sur la porte à flot du port de Lorient-centre.

En conséquence, la circulation sera donc interdite aux voitures, aux bus et aux piétons et une déviation sera mise en place par les quais de Rohan, Gustave Mansion et quai des Indes, comme indiqué sur la plan ci-dessus.