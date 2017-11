Travaux de l'A75 : temps de parcours doublé pour rejoindre Clermont-Ferrand

Depuis le 9 octobre, les habitants du Sud de l'agglomération clermontoise sont condamnés à prendre les chemins de traverse pour rejoindre l'autoroute A75 en travaux. Des temps de parcours maison-travail doublés. Immersion dans les bouchons.

"Ce matin je suis partie plus tôt que d'habitude. Un quart d'heure, vingt minutes plus tôt... et j'arrive toujours à la même heure !" Désespérant pour Carine qui travaille dans le centre-ville de Clermont-Ferrand et met en ce moment plus de 50 minutes pour arriver de la Roche Blanche. La faute aux travaux de l'A75 : le diffuseur d'entrée n°5 au niveau de Veyre-Monton/Saint-Amant-Tallende est fermé depuis le 9 octobre et pour rejoindre l'autoroute, la circulation se reporte logiquement sur d'autres axes comme cette traversée de la zone artisanale de la Novialle. La rédaction a testé pour vous : à l'heure de pointe, 8 heures, il nous faudra une demi-heure pour faire ces trois kilomètres jusqu'à l'A75.

60 à 80 000 véhicules empruntent chaque jour cette portion d'A75 au niveau du Crest. On y circule en ce moment sur une seule voie et c'est la galère pour David, livreur, et qui passe par là quotidiennement : "_C'est pas terrible, beaucoup de bouchons... Sur une journée, je perds deux heures, deux heures et demi, facilemen_t."

Encore trois ans de travaux

Les automobilistes de l'A75 ne sont pas au bout de leurs peines. Le diffuseur n°5 rouvrira bien le 22 décembre mais ce sont les travaux d'élargissement de l'autoroute qui vont s'enchaîner. Pendant un an la circulation va se faire sur deux voies réduites sur cette portion en chantier. La mise en service de la deux fois trois voies est prévue pour 2021.

Le calendrier des travaux prévus sur l'A75. - (c) Aprr

Une bonne nouvelle, tout de même, pour vous qui avez besoin de rejoindre le centre-ville de Clermont-Ferrand en passant par le Sud, la rue Etienne Dolet, coupée par des travaux depuis mai dernier devrait enfin rouvrir fin novembre.