Travaux dans les gorges du Cians, un mal pour un bien

Depuis le 6 juin, la route qui relie les communes de Beuil, Péone-Valberg et Guillaumes au moyen pays est complètement fermée. Des travaux d'enfouissement des lignes électriques et de déploiement de la fibre optique sont réalisés. Et les habitants doivent prendre leur mal en patience.

Le GPS de la voiture n'indique pas la déviation, mais de gros panneaux sont installés depuis le 6 juin pour avertir de la fermeture de la route des gorges du Cians. Deux itinéraires de contournement sont prévus pour les automobilistes. Ils ont la possibilité de passer par le col de la Couillole, pour rejoindre Beuil, ou par les gorges de Daluis pour se diriger vers Guillaumes. Des trajets 10 à 30 minutes plus longs qu'en habitude.

Plus de 500 000 euros de travaux

Impossible d'emprunter les gorges du Cians en raison de gros travaux d'enfouissement qui y sont réalisés. "C'est un peu embêtant pour les entreprises qui doivent descendre dans la vallée, lâche Claudine, en garant son 4x4 blanc à l'entrée de Valberg. Mais nous avons l'habitude de ces coupures et les détours à faire ne sont pas si importants que ça."

"Il faut être optimiste. C'est un peu gênant mais ces travaux sont bons pour la commune. Grâce à ce chantier, nous bénéficierons bientôt de la fibre optique." Bernard, habitant de Valberg.

Et puis, il y a les astucieux pour essayer de limiter l'impact de la fermeture de la départementale 28. "Je gare ma voiture avant le chantier, détaille Christophe un grutier de 51 ans. Et de l'autre côté je récupère ma voiture personnelle. Entre, je fais le trajet à pied. Ça me permet d'économiser près d'une heure de voiture tous les matins entre mon domicile, à Rigaud, et Valberg où je travaille."

12 hommes travaillent jour et nuit pour essayer de tenir les délais des travaux. - .

De jour comme de nuit, 12 personnes travaillent pour mettre sous-terre des lignes électriques à haute tension. Enedis, la filiale d'EDF, a programmé ce chantier, indispensable, après les vents violents de novembre dernier qui ont endommagé certains pylônes électriques. Le coût des travaux s'élève à plus de 500.000 euros pour ce seul tronçon de trois kilomètres. Les techniciens, qui mobilisent quatre véhicules de chantier, profitent de la période creuse pour effectuer ces modernisations. Le conseil départemental profite lui de l'occasion pour installer la fibre optique, avec pour objectif de relier les communes de Guillaumes, Péone-Valberg et Beuil d'ici l'année prochaine.

Un nouveau chantier en 2018

Pendant deux semaines, et jusqu'au 16 juin prochain, d'importants travaux sont réalisés sur la départementale 28, complètement coupée à la circulation pour l'occasion. De nouveaux travaux, en tous points similaires, se poursuivront l'année prochaine pour permettre l'enfouissement complet des lignes à haute-tension et relier les habitations du haut pays à la fibre optique. "C'était une promesse du département, avance Charles-Ange Ginésy, le député maire de Péone-Valberg. Et nous la tiendrons !"