Le chantier d'élargissement de l'A75 se poursuit avec trois fermetures nocturnes et la sortie n°2 de l'autoroute qui va être fermée du 19 au 25 juillet dans le sens Sud-Nord. Ça risque de bouchonner dans le secteur du Zénith d'Auvergne.

Clermont-Ferrand, France

Cette nouvelle phase de travaux va se concentrer au niveau du Zénith d'Auvergne avec la fermeture de la sortie n°2 de l'A75 dans le sens Sud-Nord. Fermeture de ce jeudi, 19 juillet, 20 heures, à mercredi 25 juillet, 6h30.

La sortie 2 de l'A75 va être fermée dans le sens Sud-Nord du 19 au 25 juillet.

Les automobilistes les plus embêtés seront sans doute ceux qui empruntent cette sortie pour suivre la direction Bordeaux via le rond-point qui dessert Aubière, Beaumont et Pérignat-les-Sarlièves.

Une déviation vous fait passer par la zone industrielle de Cournon pour rejoindre Aubière. Si c'est Beaumont que vous visez, vous pouvez toujours sortir juste avant, à l'échangeur 3, et passer par Pérignat.

Trois nuits de fermeture totale

Cette nouvelle phase de travaux prévoit également trois nuits de fermeture complète de l'A75. Cette nuit du 19 au 20 juillet, l'autoroute sera fermée du Brezet au Zénith, le diffuseur 3, en direction du Sud. De lundi soir, 23 juillet, à mercredi matin, 25 juillet, fermeture, toujours en direction du Sud. L'autoroute sera coupée à partir de la Pardieu jusqu'au Zénith, à chaque fois entre 20 heures et 6h30.

APRR, le concessionnaire a prévu des travaux de terrassement, pose de réseaux d'assainissement et de chaussée et assure que ces fermetures vont permettre au chantier d'avancer plus vite.