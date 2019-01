Travaux de la SNCF : quelques modifications d'horaires entre La Rochelle et Nantes

En raison d'un immense chantier, les temps de trajet en train vont être rallongés entre La Rochelle et Nantes, jusqu'à la fin mars. Si le matin et le soir, les modifications sont mineures, elles sont plus importantes pendant la journée.

La Rochelle, France

C'est un chantier colossal qui débute sur les rails ce lundi 7 janvier, entre La-Roche-sur-Yon, en Vendée, et Nantes, en Loire-Atlantique. 86 kilomètres de voies ferrées, trop vieilles vont être changés l'an prochain. De quoi avoir quelques conséquences sur les horaires des trains, du 7 janvier au 29 mars.

Sens La Rochelle - Nantes

Départ à 5h50, arrivée à 8h32 : (+ 6 minutes par rapport au trajet habituel)

Départ à 9h59, arrivée à 13h24 (+ 52 minutes par rapport au trajet habituel, avec autocar depuis La Roche-sur-Yon)

Départ à 13h59, arrivée à 17h24 (+ 52 minutes par rapport au trajet habituel, avec autocar depuis La Roche-sur-Yon)

Départ à 18h58, arrivée à 21h37 (+ 6 minutes par rapport au trajet habituel)

Sens Nantes - La Rochelle

Départ à 6h58, arrivée à 9h39

Départ à 10h25, arrivée à 14 heures

Départ à 15h32, arrivée à 19 heures

Départ à 19h25, arrivée à 22h08 (+7 minutes par rapport au trajet habituel)

A noter que d'autres solutions par les rails existent, via les TGV.

Dans le sens La Rochelle - Nantes, la SNCF propose de passer par Saint-Pierre-des-Corps (entre 4h20 et 5h02 de trajet), ou par Paris-Montparnasse (entre 5h06 et 6h30 de trajet).

Dans le sens Nantes - La Rochelle, les mêmes options sont proposées (entre 4h09 et 5h08 de trajet via Saint-Pierre-des-Corps et entre 5h09 et 6h24 de trajet via Paris).

Enfin, en voiture, sans embouteillages, Nantes et La Rochelle ne sont distantes que de moins de 2 heures par l'autoroute.