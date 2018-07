PACA, France

Nuit du lundi 30 au mardi 31 juillet

*A8 : entre 22h00 et 5h00, la bretelle d’accès à l’A51 en direction de Marseille et en venant de Nice sera fermée à la circulation. En revanche, l’accès à l’A51 en direction de Gap et à l’A7 en direction de Lyon seront toujours possibles.

Itinéraire de déviation proposé : - Sortir de l’A8 à l’échangeur n° 30b Aix-Pont-de-l’Arc jusqu’au rond-point « 4ème Région aérienne » pour faire demi-tour (4ème sortie). - Rester sur la D8N en direction de Marseille. Après la traversée du giratoire, prendre la D9 (rue Ernest PRADIOS puis Route des Milles). - Traverser trois ronds-points jusqu’au grand rond-point (centre commercial Aix La Pioline). - Prendre la 3ème sortie direction Aix-en-Provence. - Rester sur la D9 jusqu’à l’échangeur n°5 pour reprendre l’A51 en direction de Marseille.

*A51 Coupure totale de la circulation A8 => Sortie n°4 Aix => Marseille de 21:00 à 06:00

*A51 Coupure totale de la circulation Sortie n° 1 => Divergeant A7/A51 Aix => Marseille de 21:00 à 06:00

*A50 Neutralisation de la voie de droite Sortie A501 => Sortie A502 Marseille => Aubagne de 21:30 à 06:00

*A7 Neutralisation d'une voie Accès n°28 => A517 Dans les deux sens de 21:00 à 06:00

Nuit du mardi 31 juillet au mercredi 1er août

*A51 Coupure totale de la circulation A8 => Sortie n°4 Aix => Marseille de 21:00 à 06:00

*A51 Coupure totale de la circulation Sortie n° 1 => Divergeant A7/A51 Aix => Marseille de 21:00 à 06:00

*A7 Fermeture de la bretelle de sortie Sortie n° 32a => Marseille=>Lyon de 21:00 à 06:00

*RN1547 Coupure totale de la circulation Rond point Wrésinki => Rond point Paraf dans les deux sens de 21:00 à 06:00

*A50 Neutralisation de la voie de droite Sortie A501 => Sortie A502 Marseille => Aubagne de 21:30 à 06:00

*A50 Neutralisation de la voie de droite A501 => Accès n° 5 Aubagne => Marseille de 22:00 à 06:00

Nuit du mercredi 1 au jeudi 2 août

*A507 Coupure totale de la circulation Bretelle E06 EXT => Bretelle E02 EXT Aubagne=>Lyon de 21:00 à 06:00

*A507 Coupure totale de la circulation Bretelle S06 INT => Bretelle S06 INT Lyon=>Aubagne de 21:00 à 06:00

*A51 Coupure totale de la circulation Sortie n° 5 => Sortie n°4 Aix => Marseille de 21:00 à 06:00

*A51 Coupure totale de la circulation Sortie n° 1 => Divergeant A7/A51 Aix => Marseille de 21:00 à 06:00

*A7 Fermeture de la bretelle de sortie Sortie n° 32a => Marseille=>Lyon de 21:00 à 06:00

*RN1547 Coupure totale de la circulation Rond point Wrésinki => Rond point Paraf dans les deux sens de 21:00 à 06:00

*A50 Neutralisation de la voie de droite Sortie A501 => Sortie A502 Marseille => Aubagne de 21:30 à 06:00

*A7 neutralisation d'une voie bus Sortie n° 36 => Porte d'Aix Lyon => Marseille de 21:00 à 06:00

Nuit du jeudi 2 au vendredi 3 août

*A7 Fermeture des bretelles sortie et accès Sortie n° 34 => Accès n°34 Lyon => Marseille de 21:00 à 05:00

*A507 Coupure totale de la circulation Bretelle S02 INT => Bretelle S06 INT Lyon=>Aubagne de 21:00 à 05:00

*A51 Coupure totale de la circulation Sortie n° 5 => Sortie n°4 Aix => Marseille de 21:00 à 06:00

*A51 Coupure totale de la circulation Sortie n° 1 => Divergeant A7/A51 Aix => Marseille de 21:00 à 06:00

*A7 Fermeture de la bretelle de sortie Sortie n° 32a => Marseille=>Lyon de 21:00 à 06:00

*A50 Neutralisation de la voie de droite Sortie A501 => Sortie A502 Marseille => Aubagne de 21:30 à 06:00