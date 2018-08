Comme chaque semaine, France Bleu Provence vous dresse la liste des axes fermés pour travaux à Toulon et Marseille, cette semaine du 6 au 10 août 2018.

Nuit du lundi 6 au mardi 7 août

* A50 : circulation modifiée dans le tunnel de Toulon avec des travaux de maintenance sur les équipements du tunnel, entre 22h et 6h et donc ce soir, en direction de Marseille, fermeture du tube nord du tunnel. Des itinéraires de déviation fléchés sont mis en place dans les zones concernées.

* A7 Neutralisation de deux voies droites Sortie n°33 => Sortie n° 35 Lyon => Marseille de 21:00 à 06:00

Nuit du mardi 7 au mercredi 8 août

* A50 : circulation modifiée dans le tunnel de Toulon avec des travaux de maintenance sur les équipements du tunnel, entre 22h et 6h et donc ce soir, fermeture du tunnel dans les 2 sens de circulation. Des itinéraires de déviation fléchés sont mis en place dans les zones concernées.

* A7 Neutralisation de deux voies droites Sortie n°33 => Sortie n° 35 Lyon => Marseille de 21:00 à 06:00

Nuit du mercredi 8 au jeudi 9 août

* A50 : circulation modifiée dans le tunnel de Toulon avec des travaux de maintenance sur les équipements du tunnel, entre 22h et 6h et donc ce soir, fermeture du tunnel dans les 2 sens de circulation et de l’entrée de l’échangeur de Toulon centre (Léon Bourgeois n°17) en direction de Nice. Des itinéraires de déviation fléchés sont mis en place dans les zones concernées.

* RN1547 (L2) Coupure totale de la circulation Rond point Paraf => Rond point Wrésinski dans les deux sens de 21:00 à 06:00

* A7 Neutralisation de deux voies gauches Accès n° 35 => Sortie n° 33 Marseille=>Lyon de 21:00 à 06:00

Nuit du jeudi 9 au vendredi 10 août

* A50 : circulation modifiée dans le tunnel de Toulon avec des travaux de maintenance sur les équipements du tunnel, entre 22h et 6h et donc ce soir, fermeture du tunnel dans les 2 sens de circulation. Des itinéraires de déviation fléchés sont mis en place dans les zones concernées.

* RN1547 (L2) Coupure totale de la circulation Rond point Paraf => Rond point Wrésinski dans les deux sens de 21:00 à 06:00