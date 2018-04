Toulon, France

Nuit du lundi 9 au mardi 10 avril 2018

Fermeture de l' A50 et A57 entre Châteauvallon et Benoît-Malon, sens Marseille/Nice, de 21h à 6h

entre Châteauvallon et Benoît-Malon, sens Marseille/Nice, de 21h à 6h Fermeture du tunnel de Toulon dans les 2 sens, de 21h à 6h

dans les 2 sens, de 21h à 6h Fermeture de l' A570 dans son intégralité, dans le sens Hyères/Toulon, de 22h à 6h

dans son intégralité, dans le sens Hyères/Toulon, de 22h à 6h Fermeture ponctuelle de la bretelle d'accès sur l'A570 La Bastide Verte, sens Toulon/Hyères, de 22h à minuit

Nuit du mardi 10 au mercredi 11 avril 2018

Fermeture de l' A50 et A57 entre Toulon Pont-des-Gaux et Benoît-Malon (y compris le tube sud du Tunnel de Toulon), sens Marseille/Nice, de 21h à 6h

entre Toulon Pont-des-Gaux et Benoît-Malon (y compris le tube sud du Tunnel de Toulon), sens Marseille/Nice, de 21h à 6h Fermeture de l' A570 dans son intégralité, dans le sens Hyères/Toulon, de 22h à 6h

dans son intégralité, dans le sens Hyères/Toulon, de 22h à 6h Convoi ITER entre Berre L'Etang et Lambesc : départ de Berre à 21h30, puis traversées de La Fare-les-Oliviers à 22h35, Lançon à 23h10, Pélissanne à 0h40, La Barben à 1h et Lambesc de 1h35 à 3h10

Nuit du mercredi 11 au jeudi 12 avril 2018

Fermeture du tunnel de Toulon dans les 2 sens, et de l'accès sur l'A57 Léon Bourgeois vers Nice, de 21h à 6h

dans les 2 sens, et de l'accès sur l'A57 vers Nice, de 21h à 6h Fermeture de l' A570 dans son intégralité, dans le sens Hyères/Toulon, de 22h à 6h

dans son intégralité, dans le sens Hyères/Toulon, de 22h à 6h Convoi ITER entre Lambesc et Meyrargues : départ de Lambesc à 22h, puis traversées de Cazan à 22h20, Charleval à 22h40, La Roque d'Anthéron à 23h10, St-Estève-Janson à 0h20, Le Puy-Ste-Réparade à 0h50 et Meyrargues à 1h15

Nuit du jeudi 12 au vendredi 13 avril 2018

Fermeture du tunnel de Toulon dans les 2 sens, et de l'accès sur l'A57 Léon Bourgeois vers Nice, de 21h à 6

dans les 2 sens, et de l'accès sur l'A57 Léon Bourgeois vers Nice, de 21h à 6 Fermeture de l' A57 , entre Le Tombadou et la sortie du tunnel de Toulon, sens Nice/Marseille, de 21h à 6h

, entre Le Tombadou et la sortie du tunnel de Toulon, sens Nice/Marseille, de 21h à 6h Fermeture de l' A570 dans son intégralité, dans le sens Hyères/Toulon, de 22h à 6h

dans son intégralité, dans le sens Hyères/Toulon, de 22h à 6h Convoi ITER entre Meyrargues et Cadarache : départ de Meyrargues à 22h, puis traversées de l'A51 à 22h, de Peyrolles à 22h30, Jouques à 0h35, l'A51 à 1h20, et St-Paul-les-Durance à 2h30

