Comme chaque semaine, France Bleu Provence dresse pour vous la liste des routes et autoroutes fermées ces prochaines nuits pour travaux. Consultez le planning prévisionnel pour la semaine du 6 au 10 septembre.

Travaux de nuit et convoi ITER : le planning des fermetures en Provence du 6 au 10 septembre

Nuit du lundi 6 au mardi 7 septembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix , entre le convergeant A7/A51 de Septèmes et Les Milles , de 21h à 6h. Déviation direction Aix par la D9 (Ikéa Vitrolles puis Gare TGV). Déviation direction Gardanne/Bouc-Bel-Air par la sortie St-Antoine, puis D8N et le village de Septèmes.

, , de 21h à 6h. Déviation direction Aix par la D9 (Ikéa Vitrolles puis Gare TGV). Déviation direction Gardanne/Bouc-Bel-Air par la sortie St-Antoine, puis D8N et le village de Septèmes. A Vitrolles-Les Pennes-Mirabeau : fermeture de l' A7 direction Marseille,de Vitrolles-Griffon à la bretelle d'accès en provenance du rond-point Coca, de 21h30 à 5h. Déviation pour Marseille par l'A55. Déviation pour Aix par l'A7 en direction de Lyon puis la D9 (Ikéa puis Gare TGV).

: fermeture de l' direction Marseille,de Vitrolles-Griffon à la bretelle d'accès en provenance du rond-point Coca, Déviation pour Marseille par l'A55. Déviation pour Aix par l'A7 en direction de Lyon puis la D9 (Ikéa puis Gare TGV). A Marseille : fermeture des tunnels Joliette et Vieux-Port (sens Nord/Sud uniquement), de 22h à 5h30.

fermeture des (sens Nord/Sud uniquement), de 22h à 5h30. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens , de 21h à 6h vers Marseille et de 22h à 6h vers Nice.

: fermeture du , de 21h à 6h vers Marseille et de 22h à 6h vers Nice. A Toulon direction Nice : fermeture de la bretelle d'accès sur l'A50 Brégaillon, puis de l' A57 entre l'entrée du tunnel et le Tombadou, de 22h à 6h.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l'A50 Brégaillon, puis de l' entre l'entrée du tunnel et le Tombadou, de 22h à 6h. A Toulon direction Marseille : fermeture de la bretelle d'accès sur l'A57 Tombadou , de 21h à 6h.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l'A57 , de 21h à 6h. Convoi ITER nécessitant la fermeture des routes départementales : départ de Berre l’Etang à 22h, puis traversée de La Fare-les-Oliviers à 22h55, Lançon à 23h25, Pélissane de 23h50 à 0h40, La Barben à 0h50 et Lambesc de 1h20 à 2h15.

Nuit du mardi 7 au mercredi 8 septembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix , entre le convergeant A7/A51 de Septèmes et Les Milles , de 21h à 6h. Déviation direction Aix par la D9 (Ikéa Vitrolles puis Gare TGV). Déviation direction Gardanne/Bouc-Bel-Air par la sortie St-Antoine, puis D8N et le village de Septèmes.

, , de 21h à 6h. Déviation direction Aix par la D9 (Ikéa Vitrolles puis Gare TGV). Déviation direction Gardanne/Bouc-Bel-Air par la sortie St-Antoine, puis D8N et le village de Septèmes. A Vitrolles-Les Pennes-Mirabeau : fermeture de l' A7 direction Marseille, de Vitrolles-Griffon à la bretelle d'accès en provenance du rond-point Coca, de 21h30 à 5h. Déviation pour Marseille par l'A55. Déviation pour Aix par l'A7 en direction de Lyon puis la D9 (Ikéa puis Gare TGV).

: fermeture de l' direction Marseille, de Vitrolles-Griffon à la bretelle d'accès en provenance du rond-point Coca, Déviation pour Marseille par l'A55. Déviation pour Aix par l'A7 en direction de Lyon puis la D9 (Ikéa puis Gare TGV). A Aubagne : fermeture de l' A50 direction Toulon, de La Penne-sur-Huveaune à l'échangeur avec l'A501, de 21h à 6h. Déviation par Le Charrel ou la légion.

: fermeture de l' Déviation par Le Charrel ou la légion. A Marseille sur l' A55 direction Fos : fermeture des bretelles d'accès n°4 Cap-Pinède et n°6 Grand-Littoral (celle-ci dans les 2 sens), de 21h à 6h. Pour quitter Marseille depuis ces deux quartiers : rejoignez l'A7.

sur l' direction Fos : fermeture des bretelles d'accès n°4 et n°6 (celle-ci dans les 2 sens), de 21h à 6h. Pour quitter Marseille depuis ces deux quartiers : rejoignez l'A7. A Marseille : fermeture des tunnels Joliette et Vieux-Port (sens Nord/Sud uniquement), de 22h à 5h30.

fermeture des (sens Nord/Sud uniquement), de 22h à 5h30. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens , de 21h à 6h vers Marseille et de 22h à 6h vers Nice.

: fermeture du , de 21h à 6h vers Marseille et de 22h à 6h vers Nice. A Toulon direction Nice : fermeture de la bretelle d'accès sur l'A50 Brégaillon, puis de l' A57 entre le tunnel et le Tombadou, de 22h à 6h.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l'A50 Brégaillon, puis de l' entre le tunnel et le Tombadou, de 22h à 6h. A Toulon direction Marseille : fermeture de l'A57 entre le Tombadou et le tunnel, de 21h à 6h.

: fermeture de l'A57 entre le Tombadou et le tunnel, de 21h à 6h. Convoi ITER nécessitant la fermeture des routes départementales : départ de Lambesc à 22h puis traversée de Cazan à 22h15, Charleval à 22h30, La Roque-d'Anthéron de 22h55 à 0h05, St-Estève-Janson à 0h30 et Meyrargues à 1h10.

Nuit du mercredi 8 au jeudi 9 septembre 2021

Aux Pennes-Mirabeau et Vitrolles : fermeture de l' A7 direction Lyon, entre la bretelle de sortie pour le rond-point Coca des Pennes-Mirabeau et la bretelle d'accès depuis Vitrolles-Griffon, de 21h30 à 5h. Attention : le convergeant A7/A55 sera lui aussi fermé en direction de Lyon. En venant de Martigues : déviation par Marignane. En venant du centre de Marseille : déviation par l'A55. En venant des quartiers Nord ou de Plan-de-Campagne, déviation par le rond-point Coca des Pennes et le réseau départemental.

: fermeture de l' direction Lyon, entre la bretelle de sortie pour le rond-point Coca des Pennes-Mirabeau et la bretelle d'accès depuis Vitrolles-Griffon, Attention : le convergeant A7/A55 sera lui aussi fermé en direction de Lyon. En venant de Martigues : déviation par Marignane. En venant du centre de Marseille : déviation par l'A55. En venant des quartiers Nord ou de Plan-de-Campagne, déviation par le rond-point Coca des Pennes et le réseau départemental. A Marseille sur l' A55 direction Fos : fermeture des bretelles d'accès n°4 Cap-Pinède et n°6 Grand-Littoral (celle-ci dans les 2 sens), de 21h à 6h. Pour aller vers Aix depuis ces deux quartiers : rejoignez l'A7. Pour aller vers Martigues ou Lyon : voir la proposition de déviation ci-dessus.

sur l' direction Fos : fermeture des bretelles d'accès n°4 et n°6 (celle-ci dans les 2 sens), de 21h à 6h. Pour aller vers Aix depuis ces deux quartiers : rejoignez l'A7. Pour aller vers Martigues ou Lyon : voir la proposition de déviation ci-dessus. A Marseille : fermeture des tunnels Saint-Charles et Saint-Loup , de 21h à 5h30.

: fermeture des et , de 21h à 5h30. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens et de l' A57 entre le tunnel et Tombadou, de 21h à 6h vers Marseille et de 22h à 6h vers Nice.

: fermeture du et de l' entre le tunnel et Tombadou, de 21h à 6h vers Marseille et de 22h à 6h vers Nice. Convoi ITER nécessitant la fermeture des routes départementales : départ de Meyrargues à 22h, puis traversée de Peyrolles-en-Provence à 22h25, Jouques avant le rond-point de Mirabeau à 23h15, Saint-Paul-lez-Durance à 00h50 et arrivée à ITER à 1h20.

nécessitant la fermeture des routes départementales : départ de Meyrargues à 22h, puis traversée de Peyrolles-en-Provence à 22h25, Jouques avant le rond-point de Mirabeau à 23h15, Saint-Paul-lez-Durance à 00h50 et arrivée à ITER à 1h20. Conséquence : fermeture de l'A51 de 21h à 5h, direction Gap de Pertuis à Forcalquier, direction Aix de Manosque à Meyrargues.

Nuit du jeudi 9 au vendredi 10 septembre 2021

Aux Pennes-Mirabeau et Vitrolles : fermeture de l' A7 direction Lyon, entre la bretelle de sortie pour le rond-point Coca des Pennes-Mirabeau et la bretelle d'accès depuis Vitrolles-Griffon, de 21h30 à 5h. Attention : le convergeant A7/A55 sera lui aussi fermé en direction de Lyon. En venant de Martigues : déviation par Marignane. En venant du centre de Marseille : déviation par l'A55. En venant des quartiers Nord ou de Plan-de-Campagne, déviation par le rond-point Coca des Pennes et le réseau départemental.

: fermeture de l' direction Lyon, entre la bretelle de sortie pour le rond-point Coca des Pennes-Mirabeau et la bretelle d'accès depuis Vitrolles-Griffon, Attention : le convergeant A7/A55 sera lui aussi fermé en direction de Lyon. En venant de Martigues : déviation par Marignane. En venant du centre de Marseille : déviation par l'A55. En venant des quartiers Nord ou de Plan-de-Campagne, déviation par le rond-point Coca des Pennes et le réseau départemental. Au convergeant des Pennes-Mirabeau : fermeture de la bretelle reliant l'A55 en provenance de Martigues à l'A7 en direction de Marseille et d'Aix, de 21h à 6h. Déviation par la sortie Grand-Littoral.

: fermeture de la bretelle reliant l'A55 en provenance de Martigues à l'A7 en direction de Marseille et d'Aix, de 21h à 6h. Déviation par la sortie Grand-Littoral. A Marseille sur l' A55 direction Fos : fermeture des bretelles d'accès n°4 Cap-Pinède et n°6 Grand-Littoral (celle-ci dans les 2 sens), de 21h à 6h. Pour aller vers Aix depuis ces deux quartiers : rejoignez l'A7. Pour aller vers Martigues ou Lyon : voir la proposition de déviation ci-dessus.

sur l' direction Fos : fermeture des bretelles d'accès n°4 et n°6 (celle-ci dans les 2 sens), de 21h à 6h. Pour aller vers Aix depuis ces deux quartiers : rejoignez l'A7. Pour aller vers Martigues ou Lyon : voir la proposition de déviation ci-dessus. A Marseille : fermeture des tunnels Saint-Charles et Saint-Loup , de 21h à 5h30.

: fermeture des et , de 21h à 5h30. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens , de 21h à 6h vers Marseille et de 22h à 6h vers Nice.

: fermeture du , de 21h à 6h vers Marseille et de 22h à 6h vers Nice. A Toulon direction Marseille : fermeture de la bretelle d'accès sur l'A57 Les Fourches -La Valette Sud, de 21h à 6h.

direction Marseille : fermeture de la bretelle d'accès sur l'A57 -La Valette Sud, de 21h à 6h. A Toulon direction Nice : fermeture de l'A57 du tunnel au Tombadou, de 22h à 6h.

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.