Travaux de nuit et convoi ITER : les fermetures de routes du 13 au 17 décembre en Provence

Nuit du lundi 13 au mardi 14 décembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles, de 21 h à 6h.

direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles, de 21 h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A50 direction Marseille, de La Pomme à Menpenti, de 21h à 6h.

direction Marseille, de La Pomme à Menpenti, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture du tunnel de la Joliette , de 22h à 5h30.

: fermeture du , de 22h à 5h30. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l' A57 de La Valette-Nord au Tombadou, puis du tunnel, de 21h à 6h.

en direction de Marseille : fermeture de l' de La Valette-Nord au Tombadou, puis du tunnel, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture du tunnel , de 22h à 6h.

en direction de Nice : fermeture du , de 22h à 6h. Sur l' A7 : fermeture totale de l'échangeur Avignon-Sud-Châteaurenard , de 21h à 6h. Déviation par Cavaillon ou Avignon-Nord.

: fermeture totale de l'échangeur , de 21h à 6h. Déviation par Cavaillon ou Avignon-Nord. Convoi ITER : départ de Berre-l'Etang à 21h30, puis traversée de La Fare-les-Oliviers à 22h35, Lançon-Provence à 23h35 et Pélissanne à 0h50.

Nuit du mardi 14 au mercredi 15 décembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles, de 21 h à 6h.

direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles, de 21 h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A50 direction Aubagne, de Pologne à Saint-Loup, de 21h à 6h.

direction Aubagne, de Pologne à Saint-Loup, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture du tunnel du Vieux-Port , de 22h à 5h30.

: fermeture du , de 22h à 5h30. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens, de 22h à 6h.

: fermeture du dans les 2 sens, de 22h à 6h. Sur l' A7 : fermeture totale de l'échangeur Avignon-Sud-Châteaurenard , de 21h à 6h. Déviation par Cavaillon ou Avignon-Nord.

: fermeture totale de l'échangeur , de 21h à 6h. Déviation par Cavaillon ou Avignon-Nord. Convoi ITER : départ de Pélissanne à 21h30, puis traversée de La Barben à 21h50, Lambesc à 22h25, Cazan à 2h05 et Charleval à 3h10.

Nuit du mercredi 15 au jeudi 16 décembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles, de 21 h à 6h.

direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles, de 21 h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A557 (courte autoroute reliant l'A7-Plombières à l'A55-CMA), de 21h à 6h. Déviation par Le Canet.

: fermeture de l' (courte autoroute reliant l'A7-Plombières à l'A55-CMA), de 21h à 6h. Déviation par Le Canet. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens, de 22h à 6h.

: fermeture du dans les 2 sens, de 22h à 6h. A Toulon : fermeture de l' A57 direction Nice, entre le tunnel et le Tombadou, de 22h à 6h.

: fermeture de l' direction Nice, entre le tunnel et le Tombadou, de 22h à 6h. Convoi ITER : départ de La Roque-d'Anthéron à 21h30, puis traversée de Saint-Estève-Janson à 22h40, Le Puy-Sainte-Réparade à 23h15, Meyrargues à 23h40 et Peyrolles-en-Provence à 0h50.

Nuit du jeudi 16 au vendredi 17 décembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles, de 21 h à 6h.

direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles, de 21 h à 6h. A Marseille Grand-Littoral : fermeture de la bretelle d'accès sur l'A55 en direction de Martigues, de 21h à 6h. Déviation par l'A7 Saint-Antoine.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l'A55 en direction de Martigues, de 21h à 6h. Déviation par l'A7 Saint-Antoine. A Marseille Saint-Barnabé : fermeture de la bretelle d'accès sur l' A507-L2 en direction d'Aubagne, de 21h à 6h. Déviation par Saint-Jean-du-Désert.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l' en direction d'Aubagne, de 21h à 6h. Déviation par Saint-Jean-du-Désert. A Pertuis : fermeture de la bretelle d'accès sur l' A51 en direction d'Aix, de 21h à 5h. Pour rejoindre l'A51 vers Aix, rejoindre l'entrée Venelles-Nord/Meyrargues.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l' en direction d'Aix, de 21h à 5h. Pour rejoindre l'A51 vers Aix, rejoindre l'entrée Venelles-Nord/Meyrargues. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l' A57 du Tombadou à La Palasse, puis de l' A50 du tunnel à Brégaillon, de 21h à 6h.

en direction de Marseille : fermeture de l' du Tombadou à La Palasse, puis de l' du tunnel à Brégaillon, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice: fermeture de l' A57 , entre le tunnel et le Tombadou, de 22h à 6h.

en direction de Nice: fermeture de l' , entre le tunnel et le Tombadou, de 22h à 6h. Convoi ITER : départ de Peyrolles-en-Provence à 22h, puis traversée de Saint-Paul-lez-Durance à 0h35 pour une arrivée à Cadarache à 1h25.

Conséquence : l'A51 sera fermée de 21h à 5h entre Pertuis et Forcalquier.

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise et les autoroutes concédées, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.