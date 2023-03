Travaux de nuit : fermetures d'autoroutes du 13 au 17 mars en Provence

France Bleu Provence est la seule radio à vous proposer la liste complète des chantiers de nuit sur nos autoroutes et tunnels. En plus des points de 16h55, 17h55, 18h55 et 19h55, consultez le planning prévisionnel des travaux à Marseille, à Toulon et en Provence pour la semaine du 13 mars.

Panneau travaux © Radio France - Cédric Frémi Nuit du lundi 13 au mardi 14 mars 2023 Fermeture de l' A51 en direction de Marseille, entre Aix-Les Milles et Plan-de-Campagne , de 21h à 5h30.

en direction de Marseille, , de 21h à 5h30. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens, de 21h à 6h.

: fermeture du dans les 2 sens, de 21h à 6h. A Toulon : fermeture de l'A57 en direction de Nice, entre Toulon-Est et Sainte-Musse, de 21h à 6h. Nuit du mardi 14 au mercredi 15 mars 2023 Fermeture de l' A51 en direction de Marseille, entre Aix-Les Milles et Plan-de-Campagne , de 21h à 5h30.

en direction de Marseille, , de 21h à 5h30. A Aubagne-Sud : fermeture de l' A502 en provenance de Marseille, de 21h30 à 5h30.

: fermeture de l' en provenance de Marseille, de 21h30 à 5h30. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens, de 21h à 6h.

: fermeture du dans les 2 sens, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l' A57 entre le centre-ville et Benoît-Malon, puis entre Toulon-Est et Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre le centre-ville et Benoît-Malon, puis entre Toulon-Est et Sainte-Musse, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l'A57 entre Sainte-Musse et le tunnel, de 21h à 6h. Nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mars 2023 Fermeture de l' A7 en direction de Marseille, entre Vitrolles et Saint-Victoret , de 21h à 5h30.

en direction de Marseille, entre , de 21h à 5h30. Fermeture de l' A51 en direction d'Aix-en-Provence, entre Bouc-Bel-Air/Gardanne et Aix-Les Milles , de 21h à 5h30.

en direction d'Aix-en-Provence, , de 21h à 5h30. Au convergeant de Septèmes : fermeture de la jonction A7/A51 sens Lyon/Aix, de 21h à 5h30.

: fermeture de la sens Lyon/Aix, de 21h à 5h30. A Marseille : fermeture de l' A507/L2 , sens Aubagne/Aix, de 21h à 5h.

: fermeture de l' , sens Aubagne/Aix, de 21h à 5h. A Aubagne-Sud : fermeture de l' A502 en provenance de Marseille, de 21h30 à 5h30.

: fermeture de l' en provenance de Marseille, de 21h30 à 5h30. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens, de 21h à 6h.

: fermeture du dans les 2 sens, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l' A57 entre le centre-ville et Benoît-Malon, puis entre Toulon-Est et Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre le centre-ville et Benoît-Malon, puis entre Toulon-Est et Sainte-Musse, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l'A57 entre Sainte-Musse et le tunnel, de 21h à 6h. Nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mars 2023 Fermeture de l' A7 en direction de Marseille, entre Vitrolles et Saint-Victoret , de 21h à 5h30.

en direction de Marseille, entre , de 21h à 5h30. Fermeture de l' A51 en direction d'Aix-en-Provence, entre Bouc-Bel-Air/Gardanne et Aix-Les Milles , de 21h à 5h30.

en direction d'Aix-en-Provence, entre , de 21h à 5h30. A Marseille : fermeture de l' A507/L2 , sens Aix/Aubagne, de 21h à 5h.

: fermeture de l' , sens Aix/Aubagne, de 21h à 5h. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens, de 21h à 6h.

: fermeture du dans les 2 sens, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l' A57 entre le centre-ville et Benoît-Malon, puis entre Toulon-Est et Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre le centre-ville et Benoît-Malon, puis entre Toulon-Est et Sainte-Musse, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l'A57 entre Sainte-Musse et le tunnel, de 21h à 6h.