Travaux de nuit : fermetures d'autoroutes du 14 au 18 août en Provence

France Bleu Provence est la seule radio à vous proposer la liste complète des chantiers de nuit sur nos autoroutes et tunnels. En plus des points de 16h30, 17h30 et 18h30, consultez le planning prévisionnel des travaux à Marseille, à Toulon et en Provence, pour la semaine du 14 août.

Panneau travaux © Radio France - Cédric Frémi Nuit du lundi 14 au mardi 15 août 2023 Pas de fermeture en raison du jour férié Nuit du mardi 15 au mercredi 16 août 2023 Pas de fermeture en raison du jour férié Nuit du mercredi 16 au jeudi 17 août 2023 A Marseille : fermeture de la L2/A507 , sens Aubagne/Aix, de 21h à 6h.

: fermeture de la , sens Aubagne/Aix, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture du tunnel et de l' A57 jusqu'à Sainte-Musse, ainsi que de la bretelle d'entrée La Valette-Sud et de l'échangeur La Valette-Nord, de 21h à 6h.

: fermeture du et de l' jusqu'à Sainte-Musse, ainsi que de la bretelle d'entrée La Valette-Sud et de l'échangeur La Valette-Nord, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de la bretelle d'entrée La Valette-Nord, et de l'A57 entre Sainte-Musse et la fin du tunnel, de 21h à 6h. Nuit du jeudi 10 au vendredi 11 août 2023 A Marseille : fermeture de la L2/A507 , sens Aix/Aubagne, de 21h à 6h.

: fermeture de la , sens Aix/Aubagne, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture du tunnel et de l' A57 jusqu'à Sainte-Musse, ainsi que de la bretelle d'entrée La Valette-Sud et de l'échangeur La Valette-Nord, de 21h à 6h.

: fermeture du et de l' jusqu'à Sainte-Musse, ainsi que de la bretelle d'entrée La Valette-Sud et de l'échangeur La Valette-Nord, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de la bretelle d'entrée La Valette-Nord, et de l'A57 entre Sainte-Musse et la fin du tunnel, de 21h à 6h.