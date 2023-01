Travaux de nuit : fermetures d'autoroutes du 16 au 20 janvier en Provence

Comme chaque semaine, France Bleu Provence dresse pour vous la liste des routes et autoroutes fermées ces prochaines nuits pour travaux à Marseille, à Toulon et en Provence, et pour le Convoi ITER. Consultez le planning prévisionnel pour la semaine du 16 au 20 janvier 2023.

Panneau travaux © Radio France - Cédric Frémi Nuit du lundi 16 au mardi 17 janvier 2023 A Marseille en direction de Fos : fermeture des tunnels Vieux-Port et Major, de 22h à 5h30.

: fermeture des tunnels Vieux-Port et Major, de 22h à 5h30. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l' A57 entre Sainte-Musse et La Palasse, puis entre le début du tunnel de Toulon et Brégailllon sur l' A50 , de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre Sainte-Musse et La Palasse, puis entre le début du et Brégailllon sur l' , de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l'échangeur Brégaillon sur l'A50, du tunnel puis de l' A57 entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l'échangeur Brégaillon sur l'A50, du puis de l' entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, de 21h à 6h. Convoi ITER : départ de Berre-l'Etang à 21h30 puis traversée de La Fare-les-Oliviers à 22h35, Lançon-Provence à 23h40 et Pélissanne à 1h05. Nuit du mardi 17 au mercredi 18 janvier 2023 A Marseille en direction de Fos : fermeture des tunnels Vieux-Port et Major, de 22h à 5h30.

: fermeture des tunnels Vieux-Port et Major, de 22h à 5h30. A Marseille : fermeture du Tunnel Prado-Carénage , sens Marseille/Aubagne, de 22h à 5h.

: fermeture du , sens Marseille/Aubagne, de 22h à 5h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l' A57, du tunnel et de l'A50 entre Sainte-Musse et Brégailllon, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre Sainte-Musse et Brégailllon, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l'A50, du tunnel et de l'A57 entre Brégaillon et Benoît-Malon, puis entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l'A50, du tunnel et de l'A57 entre Brégaillon et Benoît-Malon, puis entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, de 21h à 6h. Convoi ITER : départ de Pélissanne à 21h30, puis traversée de La Barben à 21h50, Lambesc de 22h25 à 0h55, Cazan à 2h05, Charleval à 3h10 jusqu'à La Roque-d'Anthéron. Nuit du mercredi 18 au jeudi 19 janvier 2023 A Marseille : fermeture du Tunnel Prado-Carénage , sens Aubagne/Marseille, de 22h à 5h.

: fermeture du , sens Aubagne/Marseille, de 22h à 5h. A Marseille en direction de Fos : fermeture des tunnels Vieux-Port et Major, de 22h à 5h30.

: fermeture des tunnels Vieux-Port et Major, de 22h à 5h30. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l' A50 entre le début du tunnel de Toulon et Brégailllon, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre le début du et Brégailllon, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l'échangeur Brégaillon sur l'A50, du tunnel et de l' A57 entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l'échangeur sur l'A50, du et de l' entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, de 21h à 6h. Convoi ITER : départ de La Roque-d'Anthéron à 21h30, Saint-Estève-Janson à 22h40, Le Puy-Sainte-Réparade à 23h15, Meyrargues à 23h40 et Peyrolles à 0h50. Nuit du jeudi 19 au vendredi 20 janvier 2023 A Marseille : fermeture du tunnel Saint-Loup, de 21h à 5h30.

: fermeture du tunnel Saint-Loup, de 21h à 5h30. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l' A57 entre Sainte-Musse et La Palasse, puis entre le début du tunnel de Toulon et Brégailllon sur l' A50 , de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre Sainte-Musse et La Palasse, puis entre le début du et Brégailllon sur l' , de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture du tunnel et de l' A57 entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture du et de l' entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, de 21h à 6h. Convoi ITER : départ de Peyrolles à 22h, puis traversée de Jouques/Pont de Mirabeau à 22h50, Saint-Paul-lez-Durance à 0h35 et arrivée à Cadarache à 1h25.

: départ de Peyrolles à 22h, puis traversée de Jouques/Pont de Mirabeau à 22h50, Saint-Paul-lez-Durance à 0h35 et arrivée à Cadarache à 1h25. Conséquence du convoi ITER : fermeture de l'A51 en direction de Marseille entre Manosque et Pertuis, et en direction de Gap entre Pertuis et Forcalquier, de 21h à 5h.