Travaux de nuit : fermetures d'autoroutes du 1er au 5 mai en Provence

France Bleu Provence est la seule radio à vous proposer la liste complète des chantiers de nuit sur nos autoroutes et tunnels. En plus des points de 16h30, 17h30, 18h30 et 19h30, consultez le planning prévisionnel des travaux à Marseille, à Toulon et en Provence pour la semaine du 1er mai.

Panneau travaux © Radio France - Cédric Frémi Nuit du lundi 1er au mardi 2 mai 2023 Pas de fermeture en raison du jour férié Nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai 2023 En direction de Marseille : fermeture de l' A7 entre Les Pennes-Mirabeau et Les Arnavaux, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre Les Pennes-Mirabeau et Les Arnavaux, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A51 entre Plan-de-Campagne et le convergeant A51/A7 de Septèmes, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre Plan-de-Campagne et le convergeant A51/A7 de Septèmes, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A55 entre La Mède-Raffinerie et Le Rove, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre La Mède-Raffinerie et Le Rove, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A50 en direction de Toulon, entre Pologne et Aubagne-Sud, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Toulon, entre Pologne et Aubagne-Sud, de 21h à 6h. Sur l' A51 : fermeture de l'échangeur Cadarache , de 19h à 5h.

: fermeture de l'échangeur , de 19h à 5h. Sur l' A52 : fermeture de l'échangeur Belcodène , de 20h30 à 5h.

: fermeture de l'échangeur , de 20h30 à 5h. A Bouc-Bel-Air : fermeture de l' A515 en direction de Marseille, entre la fin de la voie rapide de Gardanne et la jonction avec l'A51, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Marseille, entre la fin de la voie rapide de Gardanne et la jonction avec l'A51, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l' A50 et du tunnel dès Brégaillon, puis de l'A57 entre Toulon-Est et Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l' et du dès Brégaillon, puis de l'A57 entre Toulon-Est et Sainte-Musse, de 21h à 6h. A La Garde en direction de Toulon : fermeture de l' A57 entre le convergeant A57/A570 de Pierre-Ronde et La Valette-Nord de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre le convergeant A57/A570 de Pierre-Ronde et La Valette-Nord de 21h à 6h. A La Valette-du-Var : fermeture de la bretelle d'accès sur l'A57 La Valette-Sud en direction de Nice, de la sortie La Valette-Nord en provenance de Toulon et de l'accès La Valette-Nord en direction de Nice, de 21h à 6h. Nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mai 2023 En direction de Marseille : fermeture de l' A7 entre Les Pennes-Mirabeau et Les Arnavaux, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre Les Pennes-Mirabeau et Les Arnavaux, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A51 entre Plan-de-Campagne et le convergeant A51/A7 de Septèmes, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre Plan-de-Campagne et le convergeant A51/A7 de Septèmes, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A55 entre La Mède-Raffinerie et Le Rove, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre La Mède-Raffinerie et Le Rove, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A50 en direction de Toulon, entre Pologne et Aubagne-Sud, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Toulon, entre Pologne et Aubagne-Sud, de 21h à 6h. Sur l' A51 : fermeture de l'échangeur Cadarache , de 19h à 5h.

: fermeture de l'échangeur , de 19h à 5h. A Bouc-Bel-Air : fermeture de l' A515 en direction de Marseille, entre la fin de la voie rapide de Gardanne et la jonction avec l'A51, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Marseille, entre la fin de la voie rapide de Gardanne et la jonction avec l'A51, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l' A50 et du tunnel dès Brégaillon, puis de l'A57 entre Toulon-Est et Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l' et du dès Brégaillon, puis de l'A57 entre Toulon-Est et Sainte-Musse, de 21h à 6h. A La Valette-du-Var : fermeture de la bretelle d'accès sur l'A57 La Valette-Sud en direction de Nice, de la sortie La Valette-Nord en provenance de Toulon et des bretelles d'accès sur l'A57 La Valette-Nord en direction de Nice et de Toulon, de 21h à 6h. Nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai 2023 En direction de Marseille : fermeture de l' A7 entre Les Pennes-Mirabeau et Les Arnavaux, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre Les Pennes-Mirabeau et Les Arnavaux, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A55 entre La Mède-Raffinerie et Le Rove, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre La Mède-Raffinerie et Le Rove, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A50 en direction de Toulon, entre Pologne et Aubagne-Sud, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Toulon, entre Pologne et Aubagne-Sud, de 21h à 6h. Sur l' A51 : fermeture de l'échangeur Cadarache , de 19h à 5h.

: fermeture de l'échangeur , de 19h à 5h. A Bouc-Bel-Air : fermeture de l' A515 en direction de Marseille, entre la fin de la voie rapide de Gardanne et la jonction avec l'A51, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Marseille, entre la fin de la voie rapide de Gardanne et la jonction avec l'A51, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture du tunnel et de l' A57 jusqu'à Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture du et de l' jusqu'à Sainte-Musse, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l' A57 dès Sainte-Musse, du tunnel et de l' A50 jusqu'à Brégaillon de 21h à 6h.

: fermeture de l' dès Sainte-Musse, du et de l' jusqu'à Brégaillon de 21h à 6h. A La Valette-Sud : fermeture de la bretelle d'accès sur l'A57 en direction de Nice, de 21h à 6h.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l'A57 en direction de Nice, de 21h à 6h. Sur l' A57 : fermeture de l'échangeur La Valette-Nord , de 21h à 6h.

: fermeture de l'échangeur , de 21h à 6h. Sur l'A50 : fermeture de l'échangeur Brégaillon en provenance de Marseille et en direction de Toulon, de 21h à 6h.