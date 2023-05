Travaux de nuit : fermetures d'autoroutes du 22 au 26 mai en Provence

France Bleu Provence est la seule radio à vous proposer la liste complète des chantiers de nuit sur nos autoroutes et tunnels. En plus des points de 16h30, 17h30, 18h30 et 19h30, consultez le planning prévisionnel des travaux à Marseille, à Toulon et en Provence pour la semaine du 22 mai.

Panneau travaux © Radio France - Cédric Frémi Nuit du lundi 22 au mardi 23 mai 2023 En direction de Marseille : fermeture de l' A51 entre la jonction A8/A51 d'Aix-en-Provence et le convergeant A7/A51 de Septèmes , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A7 entre Saint-Victoret et Saint-Antoine , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A55 entre La Mède-Raffinerie et Carry , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. En direction de Fos : fermeture de l' A55 entre Marseille-La Major et Gignac , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture des tunnels Vieux-Port, Major et Joliette , de 22h à 5h30.

: fermeture des , de 22h à 5h30. A Fréjus-Centre : fermeture de la bretelle d'entrée sur l' A8 en direction de Nice, de 21h à 5h.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l' en direction de Nice, de 21h à 5h. A Toulon : fermeture de l' A57 dans les 2 sens entre le tunnel et Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l' dans les 2 sens entre le tunnel et Sainte-Musse, de 21h à 6h. A Toulon sur l'A50 : fermeture de la sortie Brégaillon en provenance de Marseille, de l'entrée Brégaillon en direction de Toulon, de l'entrée Malbousquet en direction de Toulon, et de l'entrée Malbousquet en directoin de Marseille, de 21h à 6h.

: fermeture de la sortie Brégaillon en provenance de Marseille, de l'entrée Brégaillon en direction de Toulon, de l'entrée Malbousquet en direction de Toulon, et de l'entrée Malbousquet en directoin de Marseille, de 21h à 6h. A La Valette-du-Var sur l'A57 : fermeture de l'entrée La Valette-Sud en direction de Nice, de la sortie La Valette-Nord en provenance de Toulon, et de la sortie La Valette-Nord en provenance de Nice, de 21h à 6h. Nuit du mardi 23 au mercredi 24 mai 2023 En direction de Marseille : fermeture de l' A51 entre la jonction A8/A51 d'Aix-en-Provence et le convergeant A7/A51 de Septèmes , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A7 entre Saint-Victoret et Saint-Antoine , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A55 entre La Mède-Raffinerie et Carry , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. En direction de Fos : fermeture de l' A55 entre Marseille-La Major et Gignac , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture des tunnels Vieux-Port, Major et Joliette , de 22h à 5h30.

: fermeture des , de 22h à 5h30. A Marseille : fermeture du tunnel Saint-Charles , de 21h à 5h30.

: fermeture du , de 21h à 5h30. A Marseille-Florian : fermeture de la bretelle d'accès sur l' A50 en direction d'Aubagne, de 21h à 6h.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l' en direction d'Aubagne, de 21h à 6h. A Toulon : fermeture de l' A57 dans les 2 sens entre le tunnel et Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l' dans les 2 sens entre le tunnel et Sainte-Musse, de 21h à 6h. A Toulon : fermeture de l' A50 en direction de Marseille, entre le tunnel et Brégaillon, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Marseille, entre le tunnel et Brégaillon, de 21h à 6h. A Toulon sur l'A50 : fermeture de la sortie Brégaillon en provenance de Marseille et de l'entrée Brégaillon en direction de Toulon, de 21h à 6h.

: fermeture de la sortie Brégaillon en provenance de Marseille et de l'entrée Brégaillon en direction de Toulon, de 21h à 6h. A La Valette-du-Var sur l'A57 : fermeture de l'entrée La Valette-Sud en direction de Nice, de la sortie La Valette-Nord en provenance de Toulon, et de la sortie La Valette-Nord en provenance de Nice, de 21h à 6h. Nuit du mercredi 24 au jeudi 25 mai 2023 En direction d'Aix-en-Provence : fermeture de l' A51 entre le convergeant A7/A51 de Septèmes et la jonction A8/A51 d'Aix-en-Provence , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A7 entre Saint-Victoret et Saint-Antoine , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A55 entre La Mède-Raffinerie et Carry , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. En direction de Fos : fermeture de l' A55 entre Marseille-La Major et Gignac , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture de toute la L2/A507 dans les 2 sens, de 21h à 6h.

: fermeture de toute la dans les 2 sens, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture des tunnels Vieux-Port, Major et Joliette , de 22h à 5h30.

: fermeture des , de 22h à 5h30. A Marseille : fermeture du tunnel Saint-Charles , de 21h à 5h30.

: fermeture du , de 21h à 5h30. A Aubagne : fermeture de toute l' A501 en direction d'Auriol, de 21h à 6h.

: fermeture de toute l' en direction d'Auriol, de 21h à 6h. A Toulon : fermeture de l' A57 dans les 2 sens entre le tunnel et Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l' dans les 2 sens entre le tunnel et Sainte-Musse, de 21h à 6h. A Toulon : fermeture de l' A50 en direction de Marseille, entre le tunnel et Brégaillon, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Marseille, entre le tunnel et Brégaillon, de 21h à 6h. A La Valette-du-Var : fermeture de l'A57 en direction de Marseille, entre La Valette-Nord et La Valette-Sud, de 21h à 6h. Nuit du jeudi 25 au vendredi 26 mai 2023 En direction d'Aix-en-Provence : fermeture de l' A51 entre le convergeant A7/A51 de Septèmes et la jonction A8/A51 d'Aix-en-Provence , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A55 entre La Mède-Raffinerie et Carry , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. En direction de Fos : fermeture de l' A55 entre Marseille-La Major et Gignac , de 21h à 6h.

, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture de la L2/A507 sens Aix/Aubagne, de 21h à 6h.

: fermeture de la sens Aix/Aubagne, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture des tunnels Vieux-Port, Major et Joliette , de 22h à 5h30.

: fermeture des , de 22h à 5h30. A Marseille : fermeture des tunnels Saint-Charles et Saint-Loup , de 21h à 5h30.

: fermeture des , de 21h à 5h30. A Aubagne : fermeture de toute l' A501 en direction d'Auriol, de 21h à 6h.

: fermeture de toute l' en direction d'Auriol, de 21h à 6h. A Toulon : fermeture de l' A57 dans les 2 sens entre le tunnel et Sainte-Musse, de 21h à 6h.

: fermeture de l' dans les 2 sens entre le tunnel et Sainte-Musse, de 21h à 6h. A Toulon : fermeture de l' A50 en direction de Marseille, entre le tunnel et Brégaillon, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Marseille, entre le tunnel et Brégaillon, de 21h à 6h. A La Valette-du-Var : fermeture de l'A57 en direction de Marseille, entre La Valette-Nord et La Valette-Sud, de 21h à 6h.