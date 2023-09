Travaux de nuit : fermetures d'autoroutes du 25 au 29 septembre en Provence

France Bleu Provence est la seule radio à vous proposer la liste complète des chantiers de nuit sur nos autoroutes et tunnels. En plus des points de 16h30, 17h30 et 18h30, 19h30 consultez le planning prévisionnel des travaux à Marseille, à Toulon et en Provence, pour la semaine du 25 septembre.

Panneau travaux © Radio France - Cédric Frémi Nuit du lundi 25 au mardi 26 septembre 2023 En direction de Lyon : fermeture de l' A7 entre Vitrolles Est et Rognac , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. A Marseille en direction de Toulon : fermeture de l' A50 entre Pologne et Florian , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. A Aubagne : fermeture de l' A502 en direction de Marseille, de 21h30 à 5h30.

: fermeture de l' en direction de Marseille, de 21h30 à 5h30. A Toulon fermeture du Tunnel dans les 2 sens

fermeture du dans les 2 sens A Toulon fermeture de l 'A57

-en direction de Nice de 21h à 6h au niveau de l'échangeur de Toulon Centre, puis entre l'échangeur Toulon Est et l'échangeur de la Valette Centre mais aussi entre l'échangeur de la Valette Sud et l'échangeur de la Valette Nord. Et fermeture de la sortie Valgora université.

**-en direction de Marseille fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de la Valette Nord, puis entre les échangeurs de La Valette centre et de Toulon centre Nuit du mardi 26 au mercredi 27 septembre 2023 En direction de Marseille : fermeture de l' A7 entre L'Agavon et Les Pennes-Mirabeau , de 21h à 5h30.

: fermeture de l' , de 21h à 5h30. A Marseille en direction de Toulon : fermeture de l' A50 entre Pologne et Florian , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. A Aubagne : fermeture de l' A502 en direction de Marseille, de 21h30 à 5h30.

: fermeture de l' en direction de Marseille, de 21h30 à 5h30. A Toulon fermeture du Tunnel dans les 2 sens

fermeture du dans les 2 sens A Toulon fermeture de l**'A57**

-en direction de Nice de 21h à 6h au niveau de l'échangeur de Toulon Centre, puis entre l'échangeur Toulon Est et l'échangeur de la Valette Centre mais aussi entre l'échangeur de la Valette Sud et l'échangeur de la Valette Nord. Et fermeture de la sortie Valgora université.

**-en direction de Marseille fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de la Valette Nord, puis entre les échangeurs de La Valette centre et de Toulon centre Nuit du mercredi 27 au jeudi 28 septembre 2023 A Marseille en direction de Lyon : fermeture de l'A507 (la L2) de 21h à 5h30 En direction de Marseille : fermeture de l' A7 entre l'Agavon et Les Pennes-Mirabeau , de 21h à 5h30.

: fermeture de l' , de 21h à 5h30. A Marseille en direction de Toulon : fermeture de l' A50 entre Pologne et Florian , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. A Aubagne : fermeture de l' A502 en direction de Marseille, de 21h30 à 5h30.

: fermeture de l' en direction de Marseille, de 21h30 à 5h30. A Cadarache : fermeture de l'échangeur sur l' A51 dans les 2 sens de 21h à 5h

dans les 2 sens de 21h à 5h A Toulon fermeture du Tunnel dans les 2 sens

fermeture du dans les 2 sens A Toulon fermeture de l 'A57

-en direction de Nice de 21h à 6h entre les échangeurs de Toulon centre et La Valette centre puis au niveau de La Valette Sud. Et fermeture de la sortie Valgora université.

**-en direction de Marseille fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur de la Valette Nord, puis entre les échangeurs de La Valette centre et de Toulon Est Nuit du jeudi 28 au vendredi 29 septembre 2023 A Marseille en direction d'Aubagne : fermeture de l'A507 (la L2) de 21h à 5h30 En direction de Marseille : fermeture de l' A7 entre l'Agavon et Les Pennes-Mirabeau , de 21h à 5h30.

: fermeture de l' , de 21h à 5h30. A Marseille en direction de Toulon : fermeture de l' A50 entre Pologne et Florian , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. A Aubagne : fermeture de l' A502 en direction de Marseille, de 21h30 à 5h30.

: fermeture de l' en direction de Marseille, de 21h30 à 5h30. A Cadarache : fermeture de l'échangeur sur l' A51 dans les 2 sens de 21h à 5h

dans les 2 sens de 21h à 5h A Toulon fermeture du Tunnel dans les 2 sens

fermeture du dans les 2 sens A Toulon fermeture de l 'A57

-en direction de Nice de 21h à 6h entre les échangeurs de Toulon centre et La Valette centre, puis entre les échangeurs La Valette Sud et La Valette Nord. Et fermeture de la sortie Valgora université.

-en direction de Marseille fermeture entre les échangeurs de La Valette Nord et de Toulon Est