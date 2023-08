Travaux de nuit : fermetures d'autoroutes du 28 août au 1er septembre en Provence

France Bleu Provence est la seule radio à vous proposer la liste complète des chantiers de nuit sur nos autoroutes et tunnels. En plus des points de 16h30, 17h30 et 18h30, consultez le planning prévisionnel des travaux à Marseille, à Toulon et en Provence, pour la semaine du 28 août.

Panneau travaux © Radio France - Cédric Frémi Nuit du lundi 28 au mardi 29 août 2023 A Marseille en direction de Martigues : fermeture des tunnels Vieux-Port et Major (de 22h à 5h30) et de l' A55 jusqu'au Rove (de 21h à 6h).

: fermeture des (de 22h à 5h30) et de l' (de 21h à 6h). En direction de Marseille : fermeture de l' A7 de Saint-Victoret à Saint-Charles , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. A Aix-en-Provence sur la N296 : fermeture de la bretelle de sortie Puyricard en provenance de Venelles, de 21h à 6h.

: fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Venelles, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture du tunnel et de l' A57 jusqu'à Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction avec l'A570, de 21h à 6h.

: fermeture du et de l' jusqu'à Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction avec l'A570, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l'A57 entre la jonction avec l'A570 et La Valette-Sud, de la bretelle d'entrée La Valette-Nord, de la bretelle de sortie Saint-Jean-du-Var, et du tunnel, de 21h à 6h. Nuit du mardi 29 au mercredi 30 août 2023 A Marseille en direction de Martigues : fermeture des tunnels Vieux-Port et Major (de 22h à 5h30) et de l' A55 jusqu'au Rove (de 21h à 6h).

: fermeture des (de 22h à 5h30) et de l' (de 21h à 6h). En direction de Marseille : fermeture de l' A7 de Saint-Victoret à Saint-Charles , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. A Aubagne : fermeture de l' A502 en direction de Marseille, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Marseille, de 21h à 6h. A Aix-en-Provence sur la N296 : fermeture de la bretelle de sortie Puyricard en provenance de Venelles, de 21h à 6h.

: fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Venelles, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture du tunnel et de l' A57 jusqu'à Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction avec l'A570, de 21h à 6h.

: fermeture du et de l' jusqu'à Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction avec l'A570, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l'A57 entre La Valette-Nord et La Valette-Sud, de la bretelle d'entrée La Valette-Centre, de la bretelle de sortie Saint-Jean-du-Var, et du tunnel, de 21h à 6h. Nuit du mercredi 30 au jeudi 31 août 2023 A Marseille : fermeture de l' A507/L2 , sens Aubagne/Aix, de 21h à 6h.

: fermeture de l' , sens Aubagne/Aix, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture des tunnels Saint-Charles et Saint-Loup de 21h à 5h.

: fermeture des de 21h à 5h. A Marseille en direction de Martigues : fermeture des tunnels Vieux-Port et Major de 22h à 5h30.

: fermeture des de 22h à 5h30. A Marseille en direction de Lyon : fermeture de l' A7 de Saint-Charles aux Pennes-Mirabeau , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A55 entre Le Rove et La Joliette , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. A Aubagne : fermeture de l' A501 en direction d'Auriol, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction d'Auriol, de 21h à 6h. A Aubagne : fermeture de l' A502 en direction de Marseille, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Marseille, de 21h à 6h. A Aix-en-Provence sur la N296 : fermeture de la bretelle de sortie Puyricard en provenance de Venelles, de 21h à 6h.

: fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Venelles, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture du tunnel et de l' A57 jusqu'à Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction avec l'A570, de 21h à 6h.

: fermeture du et de l' jusqu'à Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction avec l'A570, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l'A57 entre La Valette-Nord et La Valette-Centre, de la bretelle de sortie Saint-Jean-du-Var, et du tunnel , de 21h à 6h. Nuit du jeudi 31 août au vendredi 1er septembre 2023 A Marseille : fermeture de l' A507/L2 , sens Aix/Aubagne, de 21h à 6h.

: fermeture de l' , sens Aix/Aubagne, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture du tunnel Saint-Loup , de 21h à 5h.

: fermeture du , de 21h à 5h. A Marseille en direction de Martigues : fermeture des tunnels Vieux-Port et Major, de 22h à 5h30.

: fermeture des tunnels Vieux-Port et Major, de 22h à 5h30. A Marseille en direction de Lyon : fermeture de l' A7 des Arnavaux aux Pennes-Mirabeau , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A55 entre Le Rove et La Joliette , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. En direction de Marseille : fermeture de l' A50 entre Saint-Loup et Baille-La Timone , de 21h à 6h.

: fermeture de l' , de 21h à 6h. A Aubagne : fermeture de l' A502 en direction de Marseille, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Marseille, de 21h à 6h. A Aix-en-Provence sur la N296 : fermeture de la bretelle de sortie Puyricard en provenance de Venelles, de 21h à 6h.

: fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Venelles, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture du tunnel et de l' A57 jusqu'à Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction avec l'A570, de 21h à 6h.

: fermeture du et de l' jusqu'à Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction avec l'A570, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l'A57 entre La Valette-Nord et La Valette-Sud et de la bretelle de sortie Saint-Jean-du-Var, de 21h à 6h.