Travaux de nuit : fermetures d'autoroutes du 30 janvier au 3 février en Provence

Comme chaque semaine, France Bleu Provence dresse pour vous la liste des routes et autoroutes fermées ces prochaines nuits pour travaux à Marseille, à Toulon et en Provence, et pour le Convoi ITER. Consultez le planning prévisionnel pour la semaine du 30 janvier au 3 février 2023.

Panneau travaux © Radio France - Cédric Frémi Nuit du lundi 30 au mardi 31 janvier 2023 Fermeture de l' A55 en direction de Marseille à partir du Rove, de 21h à 6h.

en direction de Marseille à partir du Rove, de 21h à 6h. Sur l' A52 : fermeture de l'échangeur Belcodène , de 20h30 à 5h.

: fermeture de l'échangeur , de 20h30 à 5h. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens, de 21h à 6h.

: fermeture du dans les 2 sens, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l' A57 entre La Palasse et Sainte-Musse, puis entre la sortie et l'entrée La Valette-Sud, puis entre La Valette-Nord et la jonction A57/570 de Pierre-Ronde, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre La Palasse et Sainte-Musse, puis entre la sortie et l'entrée La Valette-Sud, puis entre La Valette-Nord et la jonction A57/570 de Pierre-Ronde, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l'accès sur l'A57 La Valette-Sud, puis de l'A57 entre Sainte-Musse et le tunnel, de 21h à 6h. Nuit du mardi 31 janvier au mercredi 1er février 2023 Fermeture de l' A55 en direction de Marseille à partir du Rove, de 21h à 6h.

en direction de Marseille à partir du Rove, de 21h à 6h. A Carry-le-Rouet : fermeture de la bretelle d'accès sur l' A55 en direction de Fos, de 21h à 6h.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l' en direction de Fos, de 21h à 6h. Sur l' A52 : fermeture de l'échangeur Belcodène , de 20h30 à 5h.

: fermeture de l'échangeur , de 20h30 à 5h. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens, de 21h à 6h.

: fermeture du dans les 2 sens, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l' A57 entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction A57/570 de Pierre-Ronde, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction A57/570 de Pierre-Ronde, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l'A57 entre Sainte-Musse et le tunnel, de 21h à 6h. Nuit du mercredi 1er au jeudi 2 février 2023 Fermeture de l' A50 en direction de Marseille, entre Florian (St-Loup) et Pologne (Baille-La Timone), de 21h à 6h.

en direction de Marseille, entre Florian (St-Loup) et Pologne (Baille-La Timone), de 21h à 6h. Fermeture de l' A55 en direction de Marseille à partir du Rove, de 21h à 6h.

en direction de Marseille à partir du Rove, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A507/L2 , sens Aubagne/Lyon, de 21h à 6h.

: fermeture de l' , sens Aubagne/Lyon, de 21h à 6h. A La Mède : fermeture de la bretelle d'accès sur l' A55 en direction de Fos, de 21h à 6h.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l' en direction de Fos, de 21h à 6h. Sur l' A52 : fermeture de l'échangeur Belcodène , de 20h30 à 5h.

: fermeture de l'échangeur , de 20h30 à 5h. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens, de 21h à 6h.

: fermeture du dans les 2 sens, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l' A57 entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction A57/570 de Pierre-Ronde, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction A57/570 de Pierre-Ronde, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l'A57 entre Sainte-Musse et le tunnel, de 21h à 6h. Nuit du jeudi 2 au vendredi 3 février 2023 A Marseille : fermeture de l' A50 en direction de Toulon, entre le début de l'autoroute et Aubagne-Sud, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Toulon, entre le début de l'autoroute et Aubagne-Sud, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A55 en direction de Fos, entre le début de l'autoroute et Le Rove, de 21h à 6h.

: fermeture de l' en direction de Fos, entre le début de l'autoroute et Le Rove, de 21h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A507/L2 , sens Lyon/Aubagne, de 21h à 6h.

: fermeture de l' , sens Lyon/Aubagne, de 21h à 6h. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens, de 21h à 6h.

: fermeture du dans les 2 sens, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture de l' A57 entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction A57/570 de Pierre-Ronde, de 21h à 6h.

: fermeture de l' entre la sortie et l'entrée Sainte-Musse, puis entre La Valette-Sud et la jonction A57/570 de Pierre-Ronde, de 21h à 6h. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l'A57 entre Sainte-Musse et le tunnel, de 21h à 6h.