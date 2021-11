Travaux de nuit : le planning des autoroutes fermées du 8 au 12 novembre en Provence

Nuit du lundi 8 au mardi 9 novembre 2021

A Marseille : fermeture de l' A7 direction Lyon, de Saint-Charles aux Aygalades, de 21h à 6h. Déviation par l'A55.

: fermeture de l' direction Lyon, de Saint-Charles aux Aygalades, de 21h à 6h. Déviation par l'A55. Aux Pennes-Mirabeau (rond-point Coca) : fermeture de la bretelle d'entrée sur l' A7 en direction de Marseille ou Aix, de 21h à 6h. Déviation par Plan-de-Campagne ou Saint-Antoine.

(rond-point Coca) : fermeture de la bretelle d'entrée sur l' en direction de Marseille ou Aix, de 21h à 6h. Déviation par Plan-de-Campagne ou Saint-Antoine. A Septèmes-les-Vallons : fermeture de la bretelle reliant l'A7 à l'A51 sens Lyon/Aix, de 21h à 6h. Déviation par la sortie Les Pennes-Mirabeau puis Plan-de-Campagne ou en amont par la D9 à Vitrolles via la Gare-TGV.

: fermeture de la bretelle reliant l'A7 à l'A51 sens Lyon/Aix, de 21h à 6h. Déviation par la sortie Les Pennes-Mirabeau puis Plan-de-Campagne ou en amont par la D9 à Vitrolles via la Gare-TGV. Fermeture de l' A51 direction Aix, entre Bouc-Bel-Air et Les Milles, de 21h à 6h. Déviation par la nationale 8.

direction Aix, entre Bouc-Bel-Air et Les Milles, de 21h à 6h. Déviation par la nationale 8. Fermeture de l 'A53 direction Marseille, entre Vitrolles et Gignac-la-Nerthe, de 21h à 6h. Déviation par la D9.

direction Marseille, entre Vitrolles et Gignac-la-Nerthe, de 21h à 6h. Déviation par la D9. A Aix-en-Provence : fermeture de la bretelle d'accès sur l' A51 en provenance d'Encagnane et en direction de Marseille, de 21h à 6h. Déviation par le Pont-d'Arc ou le Jas-de-Bouffan.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l' en provenance d'Encagnane et en direction de Marseille, de 21h à 6h. Déviation par le Pont-d'Arc ou le Jas-de-Bouffan. A Aubagne : fermeture de l' A501 direction Aix, entre Camp-Major et Pont-de-l'Etoile, de 21h à 5h. Déviation par Aubagne-Sud puis les Paluds jusqu'à l'A52.

: fermeture de l' direction Aix, entre Camp-Major et Pont-de-l'Etoile, de 21h à 5h. Déviation par Aubagne-Sud puis les Paluds jusqu'à l'A52. A Toulon en direction de Marseille : fermeture du tunnel de 21h à 6h.

en direction de Marseille : fermeture du de 21h à 6h. A Toulon en direction de Nice : fermeture du tunnel , puis de l' A57 entre La Palasse et le Tombadou, de 22h à 6h.

en direction de Nice : fermeture du , puis de l' entre La Palasse et le Tombadou, de 22h à 6h. Entre Hyères et La Londe : fermeture de la D98 à hauteur du Gapeau, de 21h à 5h. Déviation par le Lycée Golf Hôtel et la route de Pierrefeu.

: fermeture de la à hauteur du Gapeau, de 21h à 5h. Déviation par le Lycée Golf Hôtel et la route de Pierrefeu. A Eyguières-Miramas : fermeture des bretelles d'entrée sur l' A54 en direction d'Arles et de Salon, de 21h à 5h. Déviation par Grans direction Salon, ou par la D113 direction Arles.

: fermeture des bretelles d'entrée sur l' en direction d'Arles et de Salon, de 21h à 5h. Déviation par Grans direction Salon, ou par la D113 direction Arles. Sur l'A7 : fermeture de l'échangeur Avignon-Sud/Châteaurenard, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Nord ou Cavaillon-Plan-d'Orgon.

Nuit du mardi 9 au mercredi 10 novembre 2021

A Marseille : fermeture de l' A7 direction Lyon, de Saint-Charles aux Aygalades, de 21h à 6h. Déviation par l'A55.

: fermeture de l' direction Lyon, de Saint-Charles aux Aygalades, de 21h à 6h. Déviation par l'A55. Aux Pennes-Mirabeau (rond-point Coca) : fermeture de la bretelle d'entrée sur l' A7 en direction de Marseille ou Aix, de 21h à 6h. Déviation par Plan-de-Campagne ou Saint-Antoine.

(rond-point Coca) : fermeture de la bretelle d'entrée sur l' en direction de Marseille ou Aix, de 21h à 6h. Déviation par Plan-de-Campagne ou Saint-Antoine. A Septèmes-les-Vallons : fermeture de la bretelle reliant l'A7 à l'A51 sens Lyon/Aix, de 21h à 6h. Déviation par la sortie Les Pennes-Mirabeau puis Plan-de-Campagne ou en amont par la D9 à Vitrolles via la Gare-TGV.

: fermeture de la bretelle reliant l'A7 à l'A51 sens Lyon/Aix, de 21h à 6h. Déviation par la sortie Les Pennes-Mirabeau puis Plan-de-Campagne ou en amont par la D9 à Vitrolles via la Gare-TGV. Fermeture de l' A51 direction Aix, entre Bouc-Bel-Air et Les Milles, de 21h à 6h. Déviation par la nationale 8.

direction Aix, entre Bouc-Bel-Air et Les Milles, de 21h à 6h. Déviation par la nationale 8. Fermeture de l 'A53 direction Marseille, entre Vitrolles et Gignac-la-Nerthe, de 21h à 6h. Déviation par la D9.

direction Marseille, entre Vitrolles et Gignac-la-Nerthe, de 21h à 6h. Déviation par la D9. A Aix-en-Provence : fermeture de la bretelle d'accès sur l' A51 en provenance d'Encagnane et en direction de Marseille, de 21h à 6h. Déviation par le Pont-de-l'Arc ou le Jas-de-Bouffan.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l' en provenance d'Encagnane et en direction de Marseille, de 21h à 6h. Déviation par le Pont-de-l'Arc ou le Jas-de-Bouffan. A Aubagne : fermeture de l' A501 direction Aix, entre Camp-Major et Pont de l'Etoile, de 21h à 5h. Déviation par Aubagne-Sud puis les Paluds jusqu'à l'A52.

: fermeture de l' direction Aix, entre Camp-Major et Pont de l'Etoile, de 21h à 5h. Déviation par Aubagne-Sud puis les Paluds jusqu'à l'A52. A Toulon en direction de Marseille : fermeture de l' A57 entre le Tombadou et la fin du tunnel, de 21h à 6h.

en direction de Marseille : fermeture de l' entre le Tombadou et la fin du tunnel, de 21h à 6h. A Toulon en direction Nice : fermeture de l' A50 entre Brégaillon et la fin du tunnel, puis de l'A57 entre La Palasse et le Tombadou, de 22h à 6h.

en direction Nice : fermeture de l' entre Brégaillon et la fin du tunnel, puis de l'A57 entre La Palasse et le Tombadou, de 22h à 6h. Entre Hyères et La Londe : fermeture de la D98 à hauteur du Gapeau, de 21h à 5h. Déviation par le Lycée Golf Hôtel et la route de Pierrefeu.

: fermeture de la à hauteur du Gapeau, de 21h à 5h. Déviation par le Lycée Golf Hôtel et la route de Pierrefeu. A Eyguières-Miramas : fermeture des bretelles d'entrée sur l' A54 en direction d'Arles et de Salon, de 21h à 5h. Déviation par Grans direction Salon, ou par la D113 direction Arles.

: fermeture des bretelles d'entrée sur l' en direction d'Arles et de Salon, de 21h à 5h. Déviation par Grans direction Salon, ou par la D113 direction Arles. Sur l'A7 : fermeture de l'échangeur Avignon-Sud/Chateaurenard, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Nord ou Cavaillon-Plan-d'Orgon.

Nuits du mercredi 10 au vendredi 12 novembre 2021

Pas de fermeture ces deux nuits-là en raison du jour férié du 11 novembre.

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise et les autoroutes concédées, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.