Travaux de nuit : le planning des fermetures d'autoroutes du 1er au 5 novembre en Provence

Nuit du lundi 1er au mardi 2 novembre 2021

Jour férié : pas de fermeture.

Nuit du mardi 2 au mercredi 3 novembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles , de 21h à 6h.

direction Aix, , de 21h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A7 direction Salon, de Saint-Charles aux Pennes-Mirabeau, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale.

: fermeture de l' direction Salon, de Saint-Charles aux Pennes-Mirabeau, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale. A Salon-de-Provence : fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A54 "Salon-Centre (n°15)" en direction de Lyon ou Marseille, de 21h à 5h. Déviation par Grans.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A54 "Salon-Centre (n°15)" en direction de Lyon ou Marseille, de 21h à 5h. Déviation par Grans. A Nîmes : fermeture de la jonction A54/A9, sens Arles/Orange, sens Orange/Arles et sens Montpellier/Arles, de 21h à 6h. Déviation par Nîmes-Centre ou Nîmes-Est (attention : fermeture de la sortie Nîmes-Ouest en provenance de Montpellier et de l'entrée sur l'A9 Nîmes-Ouest en direction d'Orange).

Nuit du mercredi 3 au jeudi 4 novembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles , de 21h à 6h.

direction Aix, , de 21h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A7 direction Avignon, de Saint-Charles aux Pennes-Mirabeau, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale.

: fermeture de l' direction Avignon, de Saint-Charles aux Pennes-Mirabeau, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale. A Salon-de-Provence : fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A54 "Salon-Centre (n°15)" en direction de Lyon ou Marseille, de 21h à 5h. Déviation par Grans.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A54 "Salon-Centre (n°15)" en direction de Lyon ou Marseille, de 21h à 5h. Déviation par Grans. A Nîmes : fermeture de la jonction A54/A9, sens Arles/Orange, sens Orange/Arles et sens Montpellier/Arles, de 21h à 6h. Déviation par Nîmes-Centre ou Nîmes-Est (attention : fermeture de la sortie Nîmes-Ouest en provenance de Montpellier et de l'entrée sur l'A9 Nîmes-Ouest en direction d'Orange).

Nuit du jeudi 4 au vendredi 5 novembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles , de 21h à 6h.

direction Aix, , de 21h à 6h. A Marseille : fermeture de l' A7 direction Vitrolles, de Saint-Charles aux Pennes-Mirabeau, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale.

: fermeture de l' direction Vitrolles, de Saint-Charles aux Pennes-Mirabeau, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale. A Salon-de-Provence : fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A54 "Salon-Centre (n°15)" en direction de Lyon ou Marseille, de 21h à 5h. Déviation par Grans.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A54 "Salon-Centre (n°15)" en direction de Lyon ou Marseille, de 21h à 5h. Déviation par Grans. A Nîmes : fermeture de la jonction A54/A9, sens Arles/Orange, sens Orange/Arles et sens Montpellier/Arles, de 21h à 6h. Déviation par Nîmes-Centre ou Nîmes-Est (attention : fermeture de la sortie Nîmes-Ouest en provenance de Montpellier et de l'entrée sur l'A9 Nîmes-Ouest en direction d'Orange).

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise et les autoroutes concédées, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.