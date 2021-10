Travaux de nuit : le planning des fermetures d'autoroutes en Provence du 4 au 8 octobre

Nuit du lundi 4 au mardi 5 octobre 2021

A Marseille : fermeture de l' A50 direction Marseille, d'Aubagne-Sud au Prado-Carénage, de 21h à 6h.

A Marseille en venant du Jarret : fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A50 en direction d'Aubagne, de 21h à 6h.

A Marseille : fermeture de l' A7 direction Lyon, de Plombières au Canet, de 21h à 5h.

A Marseille : fermeture des tunnels Vieux-Port et Major uniquement en direction de Martigues , de 22h à 5h30.

A Marseille : fermeture du tunnel Prado-Carénage , de 22h à 5h.

A Aix-en-Provence au Jas-de-Bouffan sur la N296/A51 : fermeture de la sortie en provenance de Sisteron et de l'entrée en direction de Marseille, de 21h à 6h.

Sur l' A54 : fermeture de l'échangeur n°12 Saint-Martin-de-Crau-Est , de 22h à 5h.

Fermeture de l' A52 direction Aubagne, entre la jonction avec l'A8 et la sortie La Destrousse, de 21h à 5h.

A Avignon-Sud : fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A7 en direction de Marseille, et de la bretelle de sortie en provenance de Lyon, de 21h à 6h.

Nuit du mardi 5 au mercredi 6 octobre 2021

Nuit du mercredi 6 au jeudi 7 octobre 2021

Nuit du jeudi 7 au vendredi 8 octobre 2021

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise et les autoroutes concédées, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.