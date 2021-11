Travaux de nuit : le planning des fermetures d'autoroutes en Provence la semaine du 22 novembre

Nuit du lundi 22 au mardi 23 novembre 2021

en direction Nice : fermeture du , puis de l' entre Les Fourches et La Bigue, de 22h à 6h. Entre Hyères et La Londe : fermeture de la D98 à hauteur du Gapeau, de 21h à 5h. Déviation par le Lycée Golf Hôtel et la route de Pierrefeu.

Nuit du mardi 23 au mercredi 24 novembre 2021

: fermeture de la à hauteur du Gapeau, de 21h à 5h. Déviation par le Lycée Golf Hôtel et la route de Pierrefeu. Convoi ITER : départ de Berre-l'Etang à 21h30, puis traversée de La Fare-les-Oliviers, Lançon-Provence et Pélissanne jusqu'à 0h30.

Nuit du mercredi 24 au jeudi 25 novembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix, entre Bouc-Bel-Air et Les Milles, de 21h à 6h. Déviation par la N8 et Bouc-Bel-Air/Luynes/Pont-de-l'Arc.

en direction Nice : fermeture du , puis de l' entre le tunnel et le Tombadou, de 22h à 6h. Entre Hyères et La Londe : fermeture de la D98 à hauteur du Gapeau, de 21h à 5h. Déviation par le Lycée Golf Hôtel et la route de Pierrefeu.

: fermeture de la à hauteur du Gapeau, de 21h à 5h. Déviation par le Lycée Golf Hôtel et la route de Pierrefeu. Convoi ITER : départ de Pélissanne à 21h30, puis traversée de La Barben, Lambesc, Cazan, Charleval et La Roque-d'Anthéron jusqu'à 1h30.

Nuit du jeudi 25 au vendredi 26 novembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix, entre Bouc-Bel-Air et Les Milles, de 21h à 6h. Déviation par la N8 et Bouc-Bel-Air/Luynes/Pont-de-l'Arc.

en direction Nice : fermeture du , puis de l' entre le tunnel et le Tombadou, de 22h à 6h. Entre Hyères et La Londe : fermeture de la D98 à hauteur du Gapeau, de 21h à 5h. Déviation par le Lycée Golf Hôtel et la route de Pierrefeu.

: fermeture de la à hauteur du Gapeau, de 21h à 5h. Déviation par le Lycée Golf Hôtel et la route de Pierrefeu. Convoi ITER : départ de La Roque-d'Anthéron à 21h30, puis traversée de Saint-Estève-Janson, Le Puy-Sainte-Réparade, Meyrargues et Peyrolles-en-Provence jusqu'à 1h10.

Nuit du vendredi 26 au samedi 27 novembre 2021

Convoi ITER : départ de Peyrolles-en-Provence à 22h, puis traversée de Jouques et Saint-Paul-lez-Durance jusqu'à Cadarache où l'arrivée est prévue à 1h05.

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise et les autoroutes concédées, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.