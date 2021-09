Travaux de nuit : le planning des fermetures d'autoroutes et tunnels en Provence du 20 au 24 septembre

Nuit du lundi 20 au mardi 21 septembre 2021

A Marseille : fermeture uniquement en direction de Martigues des tunnels Vieux-Port et Major , de 22h à 5h30.

: fermeture uniquement des , de 22h à 5h30. A Marseille : fermeture de l' A7 direction Lyon, de St-Charles aux Arnavaux, de 21h à 6h. Déviation par l'avenue Roger Salengro et les boulevards de Briançon et Danielle Casanova, reprise de l'A7 aux Arnavaux.

: fermeture de l' direction Lyon, de St-Charles aux Arnavaux, de 21h à 6h. Déviation par l'avenue Roger Salengro et les boulevards de Briançon et Danielle Casanova, reprise de l'A7 aux Arnavaux. A Marseille : fermeture de l' A55 direction Martigues, de La Cabucelle au Rove, de 21h à 6h. Déviation par l'A7 à partir des Arnavaux, ou par le chemin du littoral via l'Estaque.

: fermeture de l' direction Martigues, de La Cabucelle au Rove, de 21h à 6h. Déviation par l'A7 à partir des Arnavaux, ou par le chemin du littoral via l'Estaque. A Marseille : fermeture de l' A50 direction Toulon , sur toute la portion allant de Marseille à Aubagne-Sud, de 21h à 6h. Déviation par La Pomme et la Légion ou par Saint-Loup et le Charrel.

: fermeture de l' , sur toute la portion allant de Marseille à Aubagne-Sud, de 21h à 6h. Déviation par La Pomme et la Légion ou par Saint-Loup et le Charrel. Fermeture de l' A51 direction Marseille, entre Aix-Les Milles et la jonction avec l'A7, de 21h à 6h. Déviation par la D9 (Gare TGV) ou la D8N (Bouc-Bel-Air/Septèmes).

direction Marseille, entre Aix-Les Milles et la jonction avec l'A7, de 21h à 6h. Déviation par la D9 (Gare TGV) ou la D8N (Bouc-Bel-Air/Septèmes). Fermeture de l' A52 direction Aix et Nice, entre La Destrousse et la jonction avec l'A8, de 21h à 5h. Déviation par la D96 via Fuveau direction Aix, ou par la D908 via Belcodène-Trets direction Nice.

direction Aix et Nice, entre La Destrousse et la jonction avec l'A8, de 21h à 5h. Déviation par la D96 via Fuveau direction Aix, ou par la D908 via Belcodène-Trets direction Nice. A Avignon-Sud / Châteaurenard : fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Marseille, et de la bretelle d'entrée en direction de Lyon, de 21h à 6h. Déviation par Cavaillon-Plan d'Orgon ou Avignon-Nord.

Nuit du mardi 21 au mercredi 22 septembre 2021

Nuit du mercredi 22 au jeudi 23 septembre 2021

Nuit du jeudi 23 au vendredi 24 septembre 2021

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise et les autoroutes concédées, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.