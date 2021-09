Travaux de nuit : les autoroutes fermées en Provence du 27 septembre au 1er octobre

Nuit du lundi 27 au mardi 28 septembre 2021

Fermeture de l' A7 direction Lyon, de Vitrolles à Rognac , de 21h à 5h. Déviation par la D113.

direction Lyon, , de 21h à 5h. Déviation par la D113. Fermeture de l' A52 direction Aix et Nice, entre La Destrousse et la jonction avec l'A8 , de 21h à 5h. Déviation par Fuveau-La Barque.

direction Aix et Nice, , de 21h à 5h. Déviation par Fuveau-La Barque. Fermeture de l' A50 direction Toulon, entre Bandol et Six-Fours , de 22h à 5h. Déviation par la D559.

dans les 2 sens de 22h à 6h. A La Valette-Nord : fermeture de la bretelle d'entrée sur l' A57 direction Toulon, de 22h à 6h.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l' direction Toulon, de 22h à 6h. A Toulon : fermeture de l' A50 direction Marseille, entre le tunnel et Brégaillon, de 22h à 6h.

: fermeture de l' direction Marseille, entre le tunnel et Brégaillon, de 22h à 6h. A Toulon : fermeture de l' A57 direction Nice, entre le tunnel et le Tombadou, de 22h à 6h.

: fermeture de la bretelle de sortie en provenance de Nice et de la bretelle d'entrée en direction d'Aix, de 21h à 5h. Déviation par Mandelieu ou Fréjus. Sur l'A7 : fermeture de l'échangeur n°25 Cavaillon-Plan d'Orgon, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Sud ou Sénas.

Nuit du mardi 28 au mercredi 29 septembre 2021

Fermeture de l' A7 direction Lyon, de Vitrolles à Rognac , de 21h à 5h. Déviation par la D113.

direction Lyon, , de 21h à 5h. Déviation par la D113. Sur l' A7 : fermeture de la bretelle de sortie Rognac en provenance de Lyon, de 21h à 5h. Déviation par Salon ou Vitrolles.

: fermeture de la en provenance de Lyon, de 21h à 5h. Déviation par Salon ou Vitrolles. Sur l' A7 : fermeture de l'échangeur n°25 Cavaillon-Plan d'Orgon , de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Sud ou Sénas.

: fermeture de l'échangeur n°25 , de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Sud ou Sénas. Fermeture de l' A7 direction Marseille, des Arnavaux à Saint-Charles , de 21h à 6h. Déviation par l'A55.

direction Marseille, , de 21h à 6h. Déviation par l'A55. Fermeture de l' A50 direction Marseille, entre Six-Fours et Bandol , de 22h à 5h. Déviation par la D559.

dans les 2 sens de 22h à 6h. A La Valette-Nord : fermeture de la bretelle d'entrée sur l' A57 direction Toulon, de 22h à 6h.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l' direction Toulon, de 22h à 6h. A Toulon : fermeture de l' A50 direction Nice, entre Brégaillon et Benoît-Malon, de 22h à 6h.

: fermeture de l' direction Nice, entre Brégaillon et Benoît-Malon, de 22h à 6h. A La Valette-du-Var : fermeture de l' A57 direction Nice, entre La Valette-Sud et La Valette-Nord, de 22h à 6h.

: fermeture de l' direction Nice, entre La Valette-Sud et La Valette-Nord, de 22h à 6h. Fermeture de l' A52 direction Aix et Nice, entre La Destrousse et la jonction avec l'A8 , de 21h à 5h. Déviation par Fuveau direction Aix ou par Trets direction Nice.

Nuit du mercredi 29 au jeudi 30 septembre 2021

A Marseille : fermeture de toute l'A507 (L2) , sens Aubagne/Lyon, de 21h à 6h.

: fermeture de , sens Aubagne/Lyon, de 21h à 6h. A Marseille sur l' A7 : fermeture de la bretelle de sortie Saint-Antoine , en provenance du centre-ville, de 21h à 5h. Pour rejoindre Saint-Antoine ou Septèmes, passer par la sortie Grand-Littoral de l'A55, par la sortie Plan-de-Campagne de l'A51 ou par la sortie Les Pennes-Mirabeau de l'A7.

sur l' : fermeture de la , en provenance du centre-ville, de 21h à 5h. Pour rejoindre Saint-Antoine ou Septèmes, passer par la sortie Grand-Littoral de l'A55, par la sortie Plan-de-Campagne de l'A51 ou par la sortie Les Pennes-Mirabeau de l'A7. A Rognac : fermeture de la bretelle d'accès sur l'A7 direction Lyon, de 21h à 5h. Déviation par Vitrolles ou Salon.

dans les 2 sens de 22h à 6h. Fermeture de l' A50 direction Toulon, entre Bandol et Six-Fours , de 22h à 5h. Déviation par la D559.

direction Toulon, , de 22h à 5h. Déviation par la D559. A Toulon : fermeture de l' A57 direction Nice, du tunnel au Tombadou, de 22h à 6h.

: fermeture de l' direction Nice, du tunnel au Tombadou, de 22h à 6h. Fermeture de l' A52 direction Aix et Nice, entre La Destrousse et la jonction avec l'A8 , de 21h à 5h. Déviation par Fuveau direction Aix ou par Trets direction Nice.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A7 direction Marseille et de la bretelle de sortie en provenance de Lyon, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Nord. Sur l'A7 : fermeture de l'échangeur n°25 Cavaillon-Plan d'Orgon, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Sud ou Sénas.

Nuit du jeudi 30 septembre au vendredi 1er octobre 2021

A Marseille : fermeture de toute l'A507 (L2) , sens Lyon/Aubagne, de 21h à 6h.

: fermeture de , sens Lyon/Aubagne, de 21h à 6h. A Vitrolles : fermeture de la bretelle d'accès sur l'A7 direction Marseille (en provenance d'Ikéa ou de l'aéroport), de 21h à 5h. Déviation par les Estroublans ou Les Pennes-Mirabeau.

dans les 2 sens de 22h à 6h. Fermeture de l' A57 direction Nice, du Tombadou à La Valette-Sud, de 22h à 6h.

direction Nice, du Tombadou à La Valette-Sud, de 22h à 6h. Fermeture de l' A50 dans les 2 sens, entre Bandol et Six-Fours , de 22h à 5h. Déviation par la D559.

dans les 2 sens, , de 22h à 5h. Déviation par la D559. Fermeture de l' A52 direction Aix et Nice, entre La Destrousse et la jonction avec l'A8 , de 21h à 5h. Déviation par Fuveau direction Aix ou par Trets direction Nice.

: fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A7 direction Marseille et de la bretelle de sortie en provenance de Lyon, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Nord. Sur l'A7 : fermeture de l'échangeur n°25 Cavaillon-Plan d'Orgon, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Sud ou Sénas.

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise et les autoroutes concédées, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.