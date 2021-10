Travaux de nuit : les fermetures d'autoroutes en Provence la semaine du 25 octobre

Nuit du lundi 25 au mardi 26 octobre 2021

A Marseille : fermeture de l' A7 des Arnavaux à Saint-Charles, en direction du centre-ville, de 21h à 6h. Déviation impossible par l'A55 qui sera elle aussi fermée ; prendre les rues parallèles aux autoroutes.

A Marseille : fermeture de l' A55 de Cap-Pinède à la Joliette, en direction du Vieux-Port, de 21h à 6h. Déviation impossible par l'A7 qui sera elle aussi fermée ; prendre les rues parallèles aux autoroutes.

A Aix-en-Provence : fermeture de la N296 direction Marseille, de Puyricard à Célony, de 21h à 6h.

Sur l' A54 : fermeture de la sortie 15 Salon-Centre en provenance de l'A7, de 21h à 5h. Déviation par Salon-Nord ou Grans.

A Montauroux : fermeture de la D562 , de 20h à 6h. Déviation mise en place.

A Avignon-Sud-Châteaurenard : fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A7 direction Lyon et de la bretelle de sortie en provenance de Marseille, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Nord ou Cavaillon-Plan-d'Orgon.

Fermeture de la DN8, d'Ollioules à Evenos (Gorges d'Ollioules), de 21h à 6h. Déviation par Le Beausset.

Nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre 2021

A Marseille : fermeture de l' A55 du Rove à la Joliette, en direction du Vieux-Port, de 21h à 6h. Déviation par l'A7 jusqu'aux Arnavaux, puis prendre les rues parallèles aux autoroutes pour rejoindre le centre-ville ou la L2.
A Aix-en-Provence : fermeture de la N296 direction Marseille, de Puyricard à Célony, de 21h à 6h.

A Salon-de-Provence-Centre : fermeture de la bretelle d'entrée sur l' A54 en direction de Lyon ou Marseille, et de la bretelle de sortie en provenance de l'A7, de 21h à 5h. Déviation par Salon-Nord ou Grans.

A Avignon-Sud-Châteaurenard : fermeture de la bretelle d'entrée sur l'A7 direction Lyon et de la bretelle de sortie en provenance de Marseille, de 21h à 6h. Déviation par Avignon-Nord ou Cavaillon-Plan-d'Orgon.

Fermeture de la DN8, d'Ollioules à Evenos (Gorges d'Ollioules), de 21h à 6h. Déviation par Le Beausset.

Nuit du mercredi 27 au jeudi 28 octobre 2021

A Marseille : fermeture de l' A55 du Rove à la Joliette, en direction du Vieux-Port, de 21h à 6h. Déviation par l'A7 jusqu'aux Arnavaux, puis prendre les rues parallèles aux autoroutes pour rejoindre le centre-ville ou la L2.
A Marseille : fermeture de l' A50 direction Aubagne, entre le début de l'A50 et la sortie Florian, de 21h à 6h. Déviation par la Capelette ou La Pomme.

A Marseille : fermeture de toute la L2 A507 , sens Aubagne/Lyon, de 21h à 6h.

A Aix-en-Provence : fermeture de la bretelle de sortie Jas-de-Bouffan en provenance de Sisteron sur la N296/A51, de 21h à 6h. Penser à sortir en amont, à Aix-Centre.

Nuit du jeudi 28 au vendredi 29 octobre 2021

A Marseille : fermeture de l' A55 du Rove à la Joliette, en direction du Vieux-Port, de 21h à 6h. Déviation par l'A7 jusqu'aux Arnavaux, puis prendre les rues parallèles aux autoroutes pour rejoindre le centre-ville ou la L2.
A Marseille : fermeture de l' A50 direction Aubagne, entre le début de l'A50 et la sortie Florian, de 21h à 6h. Déviation par la Capelette ou La Pomme.

A Marseille : fermeture de toute la L2 A507 , sens Lyon/Aubagne, de 21h à 6h.

A Aubagne : fermeture de l' A501 direction Aix, de 21h à 6h.

Fermeture de l' A51 direction Aix, de Bouc-Bel-Air à Luynes , de 21h à 6h. Déviation par la N8 à Bouc-Bel-Air.

A Aix-en-Provence : fermeture de la bretelle de sortie Jas-de-Bouffan en provenance de Sisteron sur la N296/A51, de 21h à 6h. Penser à sortir en amont, à Aix-Centre.

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise et les autoroutes concédées, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.