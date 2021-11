Travaux de nuit : les fermetures d'autoroutes en Provence la semaine du 29 novembre

Nuit du lundi 29 au mardi 30 novembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix entre le convergeant de Septèmes et Les Milles, de 21h à 6h. Déviation par la D9 et la Gare TGV, ou par la N8 depuis la sortie Saint-Antoine.

: fermeture des , de 22h à 5h30. A Marseille : fermeture du tunnel Saint-Charles , de 21h à 5h30.

Nuit du mardi 30 novembre au mercredi 1er décembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix entre le convergeant de Septèmes et Les Milles, de 21h à 6h. Déviation par la D9 et la Gare TGV, ou par la N8 depuis la sortie Saint-Antoine.

A Marseille : fermeture de l' A7 à partir des Pennes-Mirabeau, en direction de Marseille, de 21h à 6h. France Bleu Provence vous recommande d'emprunter l'A55 littorale.

Nuit du mercredi 1er au jeudi 2 décembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix, entre Bouc-Bel-Air et Les Milles, de 21h à 6h. Déviation par la N8.

: fermeture de la bretelle reliant l'A51 à l'A7, sens Aix/Lyon, de 21h à 6h. Sortir à Plan-de-Campagne et récupérer l'A7 aux Pennes-Mirabeau. A Marseille : fermeture des tunnels Joliette, Vieux-Port dans les 2 sens, et Major , de 22h à 5h30.

: fermeture de la à hauteur du Gapeau, de 21h à 5h. Déviation par le Golf Hôtel. Exploitation du bac de Barcarin suspendue dès 22h. Dernier départ côté Salin-de-Giraud à 21h50, dernier départ côté Port-Saint-Louis-du-Rhône à 22h.

Nuit du jeudi 2 au vendredi 3 décembre 2021

Fermeture de l' A51 direction Aix, entre Bouc-Bel-Air et Les Milles, de 21h à 6h. Déviation par la N8.

A Septèmes-les-Vallons : fermeture de la bretelle reliant l'A51 à l'A7, sens Aix/Lyon, de 21h à 6h. France Bleu Provence vous recommande de sortir à Plan-de-Campagne et récupérer l'A7 aux Pennes-Mirabeau.

A Marseille : fermeture de l' A7 direction Lyon, de Saint-Charles à la L2, de 21h à 6h. Passer par l'A55 littorale.

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise et les autoroutes concédées, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.