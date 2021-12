Travaux de nuit : les fermetures d'autoroutes la semaine du 6 décembre en Provence

Nuit du lundi 6 au mardi 7 décembre

Fermeture de l' A52 direction Aix, d'Aubagne à La Destrousse, de 21h à 5h (incluant la fermeture de l'A501 et de la bretelle d'Auriol). Déviation par Roquevaire.

direction Aix, d'Aubagne à La Destrousse, de 21h à 5h (incluant la fermeture de l'A501 et de la bretelle d'Auriol). Déviation par Roquevaire. Fermeture de l' A51 direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles, de 21h à 6h. Déviation par la D8N (Bouc-Bel-Air & Luynes) ou la D9 (Gare TGV).

direction Aix, de Bouc-Bel-Air aux Milles, de 21h à 6h. Déviation par la D8N (Bouc-Bel-Air & Luynes) ou la D9 (Gare TGV). A Aix-en-Provence : fermeture de deux bretelles d'accès sur l' A51 direction Marseille, celle de l'Arena du Pays d'Aix et celle des Milles, de 21h à 6h. France Bleu Provence vous propose de rejoindre l'autoroute depuis le Pont de l'Arc, le Pasino, ou les Chabauds.

: fermeture de deux bretelles d'accès sur l' direction Marseille, celle de l'Arena du Pays d'Aix et celle des Milles, de 21h à 6h. France Bleu Provence vous propose de rejoindre l'autoroute depuis le Pont de l'Arc, le Pasino, ou les Chabauds. A Plan-de-Campagne : fermeture de la bretelle d'accès sur l' A51 direction Aix et direction Marseille, de 21h à 6h. Déviation par Saint-Antoine ou Les Pennes-Mirabeau en direction de Marseille ou Lyon, et par Bouc-Bel-Air en direction d'Aix.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l' direction Aix et direction Marseille, de 21h à 6h. Déviation par Saint-Antoine ou Les Pennes-Mirabeau en direction de Marseille ou Lyon, et par Bouc-Bel-Air en direction d'Aix. A Marseille : fermeture de l' A7 direction Lyon, de Saint-Charles à la L2, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale.

: fermeture de l' direction Lyon, de Saint-Charles à la L2, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale. A Toulon : fermeture du tunnel dans les 2 sens, de 22h à 6h.

: fermeture du dans les 2 sens, de 22h à 6h. A Toulon : fermeture de l'A50 et de l'A57 direction Nice, entre Brégaillon et Le Tombadou, de 22h à 6h.

Nuit du mardi 7 au mercredi 8 décembre

A Aix-en-Provence : fermeture de deux bretelles d'accès sur l' A51 direction Marseille, celle de l'Arena du Pays d'Aix et celle des Milles, de 21h à 6h. France Bleu Provence vous propose de rejoindre l'autoroute depuis le Pont de l'Arc, le Pasino, ou les Chabauds.

: fermeture de deux bretelles d'accès sur l' direction Marseille, celle de l'Arena du Pays d'Aix et celle des Milles, de 21h à 6h. France Bleu Provence vous propose de rejoindre l'autoroute depuis le Pont de l'Arc, le Pasino, ou les Chabauds. A Plan-de-Campagne : fermeture de la bretelle d'accès sur l' A51 direction Aix et direction Marseille, de 21h à 6h. Déviation par Saint-Antoine ou Les Pennes-Mirabeau en direction de Marseille ou Lyon, et par Bouc-Bel-Air en direction d'Aix.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l' direction Aix et direction Marseille, de 21h à 6h. Déviation par Saint-Antoine ou Les Pennes-Mirabeau en direction de Marseille ou Lyon, et par Bouc-Bel-Air en direction d'Aix. A Marseille : fermeture de l' A7 direction Lyon, de Saint-Charles à la L2, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale.

: fermeture de l' direction Lyon, de Saint-Charles à la L2, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale. A Aubagne : fermeture de l' A501 direction Auriol, de 21h à 6h.

: fermeture de l' direction Auriol, de 21h à 6h. A Toulon : fermeture du tunnel et de l' A57 direction Nice, du tunnel au Tombadou, de 22h à 6h.

: fermeture du et de l' direction Nice, du tunnel au Tombadou, de 22h à 6h. A Toulon : fermeture de l'A57 direction Marseille, du Tombadou à La Palasse, de 21h à 6h.

Nuit du mercredi 8 au jeudi 9 décembre

A Aix-en-Provence : fermeture de deux bretelles d'accès sur l' A51 direction Marseille, celle de l'Arena du Pays d'Aix et celle des Milles, de 21h à 6h. France Bleu Provence vous propose de rejoindre l'autoroute depuis le Pont de l'Arc, le Pasino, ou les Chabauds.

: fermeture de deux bretelles d'accès sur l' direction Marseille, celle de l'Arena du Pays d'Aix et celle des Milles, de 21h à 6h. France Bleu Provence vous propose de rejoindre l'autoroute depuis le Pont de l'Arc, le Pasino, ou les Chabauds. A Plan-de-Campagne : fermeture de la bretelle d'accès sur l' A51 direction Aix et direction Marseille, de 21h à 6h. Déviation par Saint-Antoine ou Les Pennes-Mirabeau en direction de Marseille ou Lyon, et par Bouc-Bel-Air en direction d'Aix.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l' direction Aix et direction Marseille, de 21h à 6h. Déviation par Saint-Antoine ou Les Pennes-Mirabeau en direction de Marseille ou Lyon, et par Bouc-Bel-Air en direction d'Aix. A Marseille : fermeture de l' A7 direction Marseille, des Arnavaux à Saint-Charles, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale.

: fermeture de l' direction Marseille, des Arnavaux à Saint-Charles, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale. A Marseille : fermeture de la L2/A507 , dans les 2 sens, de 21h à 6h.

: fermeture de la , dans les 2 sens, de 21h à 6h. A Aubagne : fermeture de l' A501 direction Auriol, de 21h à 6h.

: fermeture de l' direction Auriol, de 21h à 6h. A Toulon : fermeture du tunnel direction Nice, de 22h à 6h.

: fermeture du direction Nice, de 22h à 6h. A Toulon : fermeture de l'A57 direction Marseille, de Pierre Ronde à La Valette-Nord, de 21h à 6h.

Nuit du jeudi 9 au vendredi 10 décembre

A Aix-en-Provence : fermeture de deux bretelles d'accès sur l' A51 direction Marseille, celle de l'Arena du Pays d'Aix et celle des Milles, de 21h à 6h. France Bleu Provence vous propose de rejoindre l'autoroute depuis le Pont de l'Arc, le Pasino, ou les Chabauds.

: fermeture de deux bretelles d'accès sur l' direction Marseille, celle de l'Arena du Pays d'Aix et celle des Milles, de 21h à 6h. France Bleu Provence vous propose de rejoindre l'autoroute depuis le Pont de l'Arc, le Pasino, ou les Chabauds. A Plan-de-Campagne : fermeture de la bretelle d'accès sur l' A51 direction Aix et direction Marseille, de 21h à 6h. Déviation par Saint-Antoine ou Les Pennes-Mirabeau en direction de Marseille ou Lyon, et par Bouc-Bel-Air en direction d'Aix.

: fermeture de la bretelle d'accès sur l' direction Aix et direction Marseille, de 21h à 6h. Déviation par Saint-Antoine ou Les Pennes-Mirabeau en direction de Marseille ou Lyon, et par Bouc-Bel-Air en direction d'Aix. A Marseille : fermeture de l' A7 direction Marseille, des Arnavaux à Saint-Charles, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale.

: fermeture de l' direction Marseille, des Arnavaux à Saint-Charles, de 21h à 6h. Déviation par l'A55 littorale. A Marseille : fermeture de la L2/A507 , sens Lyon/Aubagne, de 21h à 6h.

: fermeture de la , sens Lyon/Aubagne, de 21h à 6h. A Aubagne : fermeture de l' A501 direction Auriol, de 21h à 6h.

: fermeture de l' direction Auriol, de 21h à 6h. A Toulon direction Nice : fermeture du tunnel et de l' A57 , jusqu'au Tombadou, de 22h à 6h.

: fermeture du et de l' , jusqu'au Tombadou, de 22h à 6h. A Toulon direction Marseille : fermeture de l'A57, entre La Valette-Nord et le Tombadou, ainsi que du tunnel, de 21h à 6h.

Les plannings sont fournis à titre indicatif par la Métropole Aix-Marseille Provence pour les tunnels marseillais, par la DIRMED pour les autoroutes non-concédées, par Vinci Autoroutes pour la région toulonnaise et les autoroutes concédées, et par ITER pour le Convoi ITER. Les suggestions de déviation et la mise en forme de cet article sont conçues, imaginées et rédigées par France Bleu Provence.