La mairie de Laval profite de l'été pour réaliser des travaux de voirie. Trois gros chantiers de rénovation sont prévus, en juillet rue du Haut Rocher (face aux urgences), sur le pont Aristide Briand du 20 au 24 août et dans la rue de la Paix du 16 juillet au 03 août.

La rue de la Paix en chantier

La rue de la Paix, très utilisée, "est détériorée. Il faut qu'on intervienne en enlevant tout le bitume posé, restabiliser le sous sol et refaire une couche de roulement neuve", explique le premier adjoint au maire Xavier Dubourg. Pour ces travaux, la circulation sera fermée mais les trottoirs seront toujours accessibles. La mairie a informé à l'avance les commerçants et les riverains du chantier estival.

"On a d'abord rencontré les commerçants pour essayer de définir avec eux la période de fermeture. On ne commencera les travaux qu'après le début de la période de soldes", le 16 juillet, précise Xavier Dubourg. Il a aussi rencontré l'ensemble des riverains. "On peut habiter rue de la Paix et avoir prévu de déménager pendant les travaux. Comment ça se passe ? Comment a lieu le ramassage des ordures ménagères, puisque les camions ne pourront plus passer ? [...] On a un référent unique qui suit les travaux et que les habitants peuvent contacter" au 08 00 00 53 53.

Huit autres chantiers plus modestes

"Et puis après on a des travaux d'enrobés coulés à froid, explique l'adjoint au maire, où là on rajoute sur la route une nouvelle couche de goudron, de manière à faire une chaussée neuve avec une meilleure circulation étanche pour l'hiver. Ce sont des travaux plus légers avec entre un et trois jours de fermeture de la voirie".

Ces travaux plus légers concernent l'Ancien Evêché et Vaufleury (le 30 juillet), la Halle aux Toiles et le boulevard Volney (le 31 juillet), la rue du Vieux-Saint-Louis (1er août), le Bas Coubertin (2 août) et les quais Goupil (3 août) et Boudet (du 6 au 7 août).

Au total, 865.000€ sont investis en 2018 pour l'entretien de la voirie à Laval, dont 300.000 € environ pour les travaux d'été.