Travaux: Des perturbations sur la Nationale 13 à partir du lundi 17 juin

À partir de ce lundi 17 juin, la Nationale 13 sera en travaux pour une durée de 3 ans. La Direction Interdépartementale des Routes Nord Ouest aménagera les accotements et renouvellera le bitume sur la chaussée. Les opérations se feront par étapes durant lesquelles la circulation sera perturbée.

Calvados, France

L'un des premiers objectifs de cette opération, c'est la création d'accotements sur la chaussée. Sur les axes les plus anciens comme celui de Rots-Carpiquet ou passent plus de 50 000 voitures par jour, les voies de circulations sont prolongées par la terre ce qui constitue un risque pour les automobilistes.

"On attend grâce à ces travaux une amélioration des conditions de sécurité à la fois pour les usagers qui pourront utiliser cette bande d'arrêt d'urgence comme rattrapage en cas d'écart de conduite, un _stationnement pour les véhicules en panne et des véhicules d'intervention_", affirme Stephane Maillet, chef du district Clavados Manche à la Direction Interdépartementale des Routes Nord Ouest (DIR NO).

La déviation de Bayeux a été aménagée aux normes d'autoroute mais il faudra renouveler la couche de bitume qui se dégrade. L'axe Rots-Carpiquet est aussi concerné par ces travaux.

Les portions de la Nationale 13 concernées par les travaux - Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest

Le coût total de l'opération est de 4,6 millions d'euros.

Des travaux en plusieurs étapes pour 2019

La plupart des travaux seront réalisés cette année. En fonction des besoins de rénovation et des contraintes de circulations, ils seront divisés en 5 étapes échelonnées sur 5 mois.

"On essaye de gêner la circulation le moins possible. Pour les travaux sur toute la chaussée, nous allons les faire pendant le mois de juillet car, contrairement à l'A84, la Nationale 13 est plutôt empruntée tous les jours pour aller travailler donc pendant les vacances il y aura _moins de monde_", explique Mickael Magnier, responsable du Service d'ingénièrerie Routière de la DIR NO.

Les dates des perturbations de la circulation:

Du lundi 17 au vendredi 28 juin: les équipes aménageront les accotements entre l'échangeur du Bessin et l'échangeur de la Corneille. Les travaux se feront de nuit. Il n'y aura donc pas de perturbations dans la journée. A partir de 20 heures jusqu'à 6 heures du matin, des déviations seront mises en place (voir plan ci-dessous)

Les déviations prévues la nuit pour la phase 1 des travaux (du 17 au 28 juin) - Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest

Du lundi 1er au Vendredi 19 juillet: les travaux auront lieu entre Rots et Bayeux dans la direction Caen-Cherbourg uniquement. Sur les deux semaines, la circulation passera à une voie dans chaque sens et la vitesse sera limitée à 70 km/h.

Du lundi 22 juillet au vendredi 2 août: la déviation de Bayeux sera en rénovation dans le sens Caen -Cherbourg. La circulation se fera sur une voie dans chaque sens.

Début octobre: Sur la commune de Thue-et-Mue à l'est de l'échangeur de Corneille, les travaux seront concentrés sur une portion de 500 mètres. Pendant deux nuits, cette partie de la Nationale 13 sera fermée dans les deux sens de 20h00 à 6h00 avec des déviations prévues.

Fin octobre: De nouveaux travaux sont prévus sur la section Rots-Carpiquet mais dans le sens Cherbourg-Caen cette fois-ci. La circulation sera réduite à une voie dans chaque sens et la vitesse limitée à 70 km/h

La Direction Interdépartementale des Routes Nord Ouest appelle les automobilistes à la prudence pendant toute la durée des travaux.