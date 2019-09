Travaux, déviations et fermetures : ce qui peut perturber vos déplacements cette semaine de rentrée

Alpes-Maritimes, France

Des travaux sur la Pénétrante Cannes - Grasse : les nuits du lundi 2 septembre au vendredi 13 septembre

Pour des travaux de réfection de la signalisation, la circulation sur la pénétrante Canne-Grasse (RD 6185) et sur toutes les bretelles d’entrées (RD 6185 - Grasse/Mouans-Sartoux/Mougins), sera interdite à tous les véhicules, de façon non simultanée, du lundi 2 septembre (22h) au vendredi 13 septembre 2019 (6h), selon les modalités suivantes :

De nuit entre 22h et 6h dans le sens Cannes / Grasse

entre le giratoire Churchill (à Mougins) et l’échangeur de Mouans-Sartoux : déviations mises en place par les RD 3, RD 35 et la RD 409.

: déviations mises en place par les RD 3, RD 35 et la RD 409. entre l’échangeur de Mouans-Sartoux et l’échangeur de Grasse : déviations mises en place vers Grasse, par la bretelle de sortie RD 6185 de l’échangeur de Mouans-Sartoux, la RD409 et la RD9

De nuit entre 22h et 6h dans le sens Grasse / Cannes

Entre les échangeurs de Grasse et de Mouans-Sartoux :

depuis le départ de la bretelle RD 6185 - Castors, par le chemin des Castors, le giratoire Perdigon et la RD 9, jusqu’au carrefour des Quatre-chemins ; par l’ex-RN 85 et la RD 409, via Mouans-Sartoux, depuis le départ de la bretelle RD 6185 - Perdigon, jusqu’au carrefour des Quatre-chemins, par la RD 9, depuis le départ de la bretelle RD 6185 - Rouquier, jusqu’au carrefour des Quatre-chemins, par le boulevard Emmanuel Rouquier (VC Grasse).

Entre l’échangeur de Mouans-Sartoux et le giratoire Churchill (à Mougins) et l’A8 :

depuis le départ de la bretelle RD 6185 - Mouans-Sartoux, jusqu'à la RD 3, par la RD 409, RD 35 ; puis, au-delà, itinéraire commun par la RD 3, les chemins des Oiseaux et de Campane (VC Mougins), et les RD 809 et 6285, depuis le départ de la bretelle RD 6185 - Mougins-Tournamy, jusqu'à la RD 3, par la RD 35, depuis le départ de la bretelle RD 6185 - Mougins-village, par la RD 3, depuis le départ de la bretelle RD 6185 - Mougins-Sophia, jusqu'à la RD 3, par la RD 35d, la bretelle RD 6185 - Mougins-Sophia, la RD 6185G, la bretelle RD 6185 - Mougins et la RD 35.

Restitution à la circulation de la pénétrante Cannes / Grasse; tous les jours de 6h00 à 22h00 et en fin de semaine du vendredi de 6h00 jusqu'au lundi à 22h00

Des travaux dans la région de Saint - Cézaire - sur - Siagne / Mons (Var)

Pour des travaux d’enfouissement du réseau électrique, la RD 105 (Saint Cézaire-sur-Siagne (06) / Mons (83)) sera fermée à la circulation dans les deux sens, de nuit (20h – 6h) du lundi 2 septembre (20h) au vendredi 6 septembre 2019 (6h). Le rétablissement de la circulation se fera chaque jour de 6h à 20h.

Une déviation est mise en place :

depuis le département du Var (83) vers les Alpes-Maritimes : par les RD 96, RD 37 via Callian et RD 562, depuis le département des Alpes-Maritimes (06) vers le Var : par les RD 2562, RD11 via Le Tignet et RD13.

Une circulation sous alternat sur la route de Puget - Théniers cette semaine

Pour des travaux de pose d’enrobés, la circulation sur la RD 2211a (Puget-Théniers) se fera sous alternat par feux tricolores, avec des coupures ponctuelles de 30 minutes maximum entre 8h et 17h30, du lundi 2 au vendredi 6 septembre 2019. Vous pourrez vous déplacer plus aisément le soir de 17h30 au lendemain 8h.

La poursuite des travaux sur la route de Rigaud

Pour permettre la poursuite des travaux, la circulation sur la RD 28 (Rigaud), 12km au nord de l’intersection avec la RD 6202 , du lundi 2 septembre (21h) au vendredi 13 septembre 2019 (6h), s’effectuera selon les modalités suivantes :

De 21h à 6h, la circulation sera interdite pour tous les véhicules, De jour comme de nuit, la circulation sera interdite pour tous les véhicules dont le PTAC est supérieure à 3.5T. De 6h à 21h, la circulation se fera par sens alterné, réglé par feux tricolores pour tous les véhicules dont le PTAC est inferieure à 3.5T,

Une déviation est mise en place dans les deux sens par les RD 28, 2202 et 6202 avec un rétablissement de la circulation : le week-end du vendredi 17h au lundi 6h.

Une circulation sous alternat sur la route de Bouyon

Pour permettre des travaux de remplacement de canalisation d’eau, la circulation sur la RD 8 (Bouyon) se fera sous alternat jour et nuit sans rétablissement, avec des coupures ponctuelles de 20 minutes maximum, au niveau du lieu dit « Fonduas », de jour (9h-16h), du lundi 2 septembre 2019 (9h) au vendredi 29 novembre 2019 (16h).

Des coupures sur la route de Pierrefeu

Pour permettre des travaux de terrassement, la RD 217 (Pierrefeu) pourra être coupée dans les deux sens de circulation, ponctuellement pour une durée maximale de 1h, avec des périodes de rétablissement de 15 mn, (à 1km 650 de l’intersection avec la RD 17) de jour entre 8h30 et 16h00, du mardi 03 septembre au vendredi 06 septembre 2019. Il n'y a pas de déviation possible.

