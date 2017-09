Travaux du tram à Avignon : le président de la CCI réclame une table ronde sur les problèmes de circulation

Les travaux du tramway, à Avignon, sont entrés dans une nouvelle phase cet été, et entraînent de sérieuses difficultés de circulation sur le tour des remparts. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie déplore l'impact sur l'activité économique. Il réclame la tenue d'une table ronde.

Le chantier du tramway d'Avignon est entré dans une nouvelle phase et l'emprise sur la chaussée s'est considérablement accentuée. Les travaux empiètent désormais sur deux des quatre voies du tour sud des remparts. Les automobilistes ne circulent plus que sur une voie dans chaque sens.

Bouchons quotidiens

Conséquences : les embouteillages s'aggravent. Aux heures de pointe, il faut compter au moins une demi-heure de plus pour aller de la porte Saint-Roch à la porte Saint-Michel.

Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Vaucluse, Bernard Vergier, s'inquiète de l'impact sur l'activité économique et le commerce intra et extra-muros. Il a écrit aux acteurs économiques, politiques et institutionnels. Il demande la tenue d'une table ronde pour mener "une réflexion collective, apolitique et rationnelle".

Les gens partent à 7h de chez eux, et ils arrivent au travail à 8h ou 8h 30... Ce n'est pas possible ! Il faut trouver des solutions ! (B. Vergier)

L'une des solutions pour Bernard Vergier, serait de repenser - même temporairement - les sens de circulation. Et de supprimer, pourquoi pas, des sens interdits - notamment dans le quartier Saint-Ruf. "Il faut bien que les gens travaillent et se déplacent !" s'emporte Bernard Vergier.