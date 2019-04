Travaux du Tram C à Bordeaux : "on essaie de faire les travaux sur les périodes les moins pénalisantes" plaide Kéolis

La ligne C du tramway de Bordeaux est à l'arrêt entre les stations Grand Parc et Gare Saint-Jean depuis lundi en raison de travaux. Le chantier va se poursuivre entre Quinconces et Gare Saint-Jean du 20 au 25 avril. C'est la pagaille disent les clients de TBM. On fait au mieux répond Kéolis.

Bordeaux, France

Bordeaux Métropole et Kéolis ont choisi les vacances de printemps pour procéder à des travaux sur la ligne C du tramway, durant dix jours, du 15 au 25 avril. La circulation est très affectée, malgré les bus de remplacement.

"Perdus et pressés"

Et devant la gare St Jean, c'est un peu la pagaille. "Je vais mettre je ne sais pas combien de temps pour aller chez mon fils à Pessac" peste une dame. Une autre ajoute, "pour aller à Ravezies, avec la poussette et la petite, c'est pas pratique". "Il manque des panneaux de direction, c'est vraiment une grosse galère" selon cet usager irrégulier des transports en commun de la Métropole de Bordeaux. Les panneaux sont, en réalité, remplacés par des agents de TBM. "Oui prenez le bus C. Il remplace le tram C". Christophe guide les usagers perdus. "On comprend que les gens soient en colère, pressés... mais ça commence à se roder et on essaie de charger le bus très vite et de leur faire comprendre que d'autres attendent derrière". Sauf que les fréquences laissent à désirer selon les passagers rencontrés. Le bus est censé partir toutes les cinq minutes. Mais en pratique, "ça fait 20 minutes qu'on attend et ça va être bondé quand je vais vouloir entrer!".

D'autres travaux à venir cet été, pour entretenir le tramway

Il va falloir s'armer de patience répond Kéolis Bordeaux car les travaux vont durer, cette fois-ci sur la ligne C jusqu'au 25 avril, mais qu'il y en aura d'autres cet été, explique Hervé Lefèvre le directeur. "Ici le sujet principal est de remplacer une partie de rails du tram C, parce qu'il est cassé, et de faire du béton autour. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ces travaux de maintenance la nuit uniquement. Chaque année, durant les vacances, nous devons lancer des chantiers pour réparer, maintenir, entretenir le tramway. On essaie de le faire dans les périodes les moins pénalisantes, mais c'est vrai aussi que des clients découvrent seulement le dispositif quand ils arrivent sur place. Et qu'ils râlent devant ces perturbations. On comprend la gêne occasionnée".