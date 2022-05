Travaux en gare Matabiau à Toulouse : drapeau rouge sur les rails pour le weekend de l'Ascension

"Afin de limiter la gêne pour les voyageurs longue distance ou du quotidien et de poursuivre la modernisation du réseau", SNCF Réseau explique mettre à profit l’intervalle entre les grands départs et les grands retours du pont de l’Ascension, du 26 au 29 mai pour réaliser quatre opérations « coup de poing » entre Toulouse et Montpellier. Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai, les circulations liO Train seront interrompues sur plusieurs axes de la région. L’ensemble des lignes au départ de Toulouse-Matabiau seront fortement perturbées.

• TGV Sud Est et OUIGO : Aucune circulation TGV en provenance et à destination de Toulouse et Perpignan. Les TGV seront origine et terminus à Montpellier St Roch ou Montpellier Sud de France.

• TGV Atlantique et OUIGO : Aucune circulation TGV en provenance et à destination de Montpellier. Circulation TGV quasi normale en provenance et à destination de Bordeaux et Paris Montparnasse.

• INTERCITES : Les circulations Intercités seront fortement impactées en Occitanie. Les trains et les cars circulant sont repris sur nos différents canaux d’information.

Une offre routière limitée sera mise en place sans pouvoir remplacer l’ensemble des circulations. Pour les trains à réservation obligatoire (TGV OUIGO INTERCITES), la SNCF précise que les voyages tiennent compte des plans de transport adaptés en raison des travaux dès l’ouverture des ventes.

Démarrés en mars 2021, les travaux NeÔmatabiau avancent avec de nouveaux espaces de services et de vente. La galerie des voyageurs située au centre de la gare a été condamnée afin de réaliser les travaux de modernisation et d’agrandissement du hall 2. Enfin, les travaux d’élargissement et de mise en accessibilité du passage souterrain nord se poursuivent.