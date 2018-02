Moselle, France

Les usagers du train Metz-Luxembourg s'attendent à des trajets compliqués dans les prochains jours: du 10 au 18 février, les CFL (Chemins de fer luxembourgeois) vont fermer entièrement les voies entre Bettembourg et Luxembourg, pour réaliser d'importants travaux de rénovation. Résultat: aucun train de circulera sur ce tronçon.

Les CFL et la SNCF ont mis en place des trajets de substitution, en bus depuis Thionville ou Bettembourg, ou en train via Esch-sur-Alzette et Longwy. Des trajets qui vont rallonger le temps de parcours des usagers. Pour gagner un peu de temps, ils demandent donc à pouvoir monter dans les TGV entre Thionville et Bettembourg, car peu de TER iront jusqu'à Bettembourg. La SNCF le leur refuse pour l'instant.

Bonjour Vincent @TERGrandEst@TER_Metz_Lux Bon on est à une semaine des travaux. Pourriez-vous svp redemander svp que l'on puisse utiliser les TGV ? Merci. #TGV4TERMetzLux même Debout , on se planquera , on fera pas peur a votre précieuse clientèle de TGV . — Maestro57 (@Slawi57000) February 5, 2018

Mais les usagers du TER mettent la pression sur les réseaux sociaux. #TGV4TERMetz-Lux et #pasdessousclients: ces 2 mots clés déjà très utilisés viennent d'être lancés par l'association des voyageurs du TER Metz-Luxembourg. "Même debout, on se planquera, on ne fera pas peur à votre précieuse clientèle", se défend, ironique, cet internaute sur twitter. Prendre le TGV nous permettrait de gagner du temps, plaide David Vaisse, frontalier et animateur du compte twitter TER Metz-Lux. Il a l'impression d'être pris pour un client de seconde zone : "Oui des sous clients. De ce qu'on nous a fait comprendre, c'est surtout la volonté de la direction TGV de ne pas mélanger sa clientèle avec la clientèle TER."

Bonjour M. @E_V_Gehuchte

Pourriez-vous nous expliquer pourquoi les clients @TER_Metz_Lux ne sont pas autorisés à emprunter le TGV pendant les travaux entre Bettembourg et Luxembourg ? #TGV4TerMetzLux#PasDesSousClients — Vee (@VeeKay_1) February 5, 2018

La SNCF de son côté rappelle que sa ligne TER Metz-Luxembourg compte 12.000 clients par jour, et que le risque est réel de surcharger les rames TGV. Même si entre Thionville et Luxembourg, les trajets TER seront rallongés d'une demi-heure à plus d'une heure.

Malheureusement pour notre cas particulier (travaux avec barrage partiel de notre ligne) on nous fait surtout comprendre qu'il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes... 😢 — Usagers TER Metz-Lux (@TER_Metz_Lux) February 5, 2018

Ni les CFL ni la SNCF n'ont prévu en tout cas de geste commercial pendant ces travaux, expliquant que le trafic n'est pas interrompu. Une autre période de travaux, cette fois-ci de 6 semaines, est programmée sur le même tronçon du 14 juillet au 24 août prochain.