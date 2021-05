Travaux et perturbations sur l'A31 dans la traversée de Metz dès ce lundi

Si vous traversez régulièrement Metz en direction de Nancy par l'A31, vous devrez changer quelques habitudes pendant un mois et prévoir une petite rallonge dans votre temps de parcours.La DIR Est débute ce lundi 3 mai d'importants travaux de réfection de la chaussée. Un chantier qui devrait durer jusqu'au 2 juin et qui impactera la circulation des véhicules.

La première phase démarre ce lundi et pour toute la semaine sur des voies parallèles à proximité de Metz Nord.

Fermetures nocturnes

Mais le plus gros des opérations interviendra à partir de mercredi soir : l'A31 sera fermée dans le sens Thionville - Nancy depuis la croix d’Hauconcourt jusqu’à la sortie Moulins-Les-Metz de 20h à 6h, du lundi soir au vendredi matin, pendant un mois.

Les bretelles suivantes seront totalement fermées :

La bretelle d’accès n°34 depuis Woippy et La Maxe en direction de Nancy

depuis Woippy et La Maxe en direction de Nancy La bretelle d’accès n°33 depuis Metz Nord en direction de Nancy

depuis Metz Nord en direction de Nancy La bretelle d’accès n°32 depuis Metz Centre en direction de Nancy

En journée, la circulation sera rétablie sur chaussée dégradée avec abaissement de la limite de vitesse.

Un plan de déviation sera mis en place (via l'A4 et la Rocade Est de Metz) pour contourner la zone de chantier et rejoindre le sud de l'agglomération messine.

Réfection de la chaussée de la traversée de Metz - DIR Est

Ecoutez France Bleu Lorraine pour connaitre vos conditions de circulation en temps réel.