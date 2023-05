Travaux gare de l'Est : à quoi faut-il s'attendre si vous prenez le train en Lorraine ce week-end ?

La circulation des trains sera perturbée entre la Lorraine et Paris, ce samedi 13 et ce dimanche 14 mai. Des travaux empêcheront les TER et les TGV de se rendre gare de l'Est. Ils seront déviés vers la gare d'Austerlitz et la gare du Nord.

Les TER et les TGV n'auront pas accès à la Gare de l'Est, à Paris, ce week-end. Ils seront reçus en gare d'Austerlitz et en gare du Nord. © Radio France - Rachel Noël La gare de l'Est change de système informatique, ce week-end des 13 et 14 mai. Des travaux qui obligent à modifier la circulation habituelle des trains entre la Lorraine et Paris. ⓘ Publicité Les TER déviés sur la gare d'Austerlitz Les TER de la ligne Strasbourg Paris, qui passent notamment par Sarrebourg et Lunéville, arriveront gare d'Austerlitz pendant deux jours. Un changement d'itinéraire qui entraine un allongement du temps de trajet. Comptez 40 minutes de plus sur cette ligne TER. Les TGV gare du nord Les TGV aussi seront concernés, mais différemment : eux arriveront Gare du nord, juste à côté donc de la gare de l'Est. Pas de ralentissement à prévoir, mais comme le plan de transport de cette gare est déjà très chargé en temps normal, il a fallu réduire le nombre de trains. Ce samedi, il y aura 40 liaisons TGV vers l'Est au lieu de 62 en temps normal. Dimanche, il y en aura 44 au lieu de 75.